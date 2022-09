Você sabe onde pisa

O slogan da campanha do empresário Cláudio Strassburger para a Câmara Federal, em 1978, vale para a candidata do MDB ao Planalto em 2022, Simone Tebet. Além da filiação ao MDB, o que tem em comum o deputado estadual Beto Fantinel, Simone e o candidato a vice-governador Gabriel Souza? Os tênis. Adeus salto alto e sapato convencional.

Receita para dar certo...

matéria nesta edição Palestrante do MenuPoa de ontem, Ricardo Vontobel abriu com a frase que recebeu do pai João Jacob Vontobel. "Tem que viver para a empresa, não da empresa". Os Vontobel tem uma bela trajetória de sucesso e visão. Ricardo foi muito aplaudido por sua concepção de empresa feliz/funcionários felizes ().

...e as placas do seu João

No início dos anos 1960, o patriarca João Jacob Vontobel criou o doce de leite Mu-Mu e uma fórmula criativa de marketing, que já começa no nome. Na margem das rodovias, colocava uma placa com os dizeres "Aqui tem Mu-Mu", em em cima o nome da cidade. Nos finais de semana, ele enchia o porta-mala do seu Simca Presidente e saía fincando as placas. Resultou que mumu virou sinônimo de barbada, moleza, até hoje no Estado.

Tudos juntos desunidos

O lema dos Estados Unidos é a frase latina et pluribus unum, de muitos, um. Boa parte dos partidos brasileiros é exatamente o contrário. Se adicionarmos a esse sopão acordos de ocasião com outras siglas, temos o samba do partido doido, parafraseando o samba do compositor Stanislaw Ponte Preta.

Compromisso com a Liberdade

O Instituto Liberdade Econômica elaborou o documento Compromisso com a Liberdade Econômica, em que constam os princípios, objetivos e propostas da entidade. De acordo com o presidente do ILE, deputado Jerônimo Goergen (não é candidato), o material está sendo enviado às direções partidárias e aos candidatos de todos os níveis.

Noer cidadão

O conselheiro da CDL Porto Alegre Vilson Noer, nascido em Nova Petrópolis, recebeu da Câmara Municipal de Porto Alegre o título de Cidadão Porto-Alegrense, proposição do vereador Ramiro Rosário (PSDB).

Primeirão

Neste sábado, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, o Esporte Clube Cruzeiro poderá ser o primeiro clube gaúcho a aderir à SAF (Sociedade Anônima Futebol). Mirem-se no exemplo do Cruzeiro de Minas Gerais, comandado por Ronaldo Fenômeno.

Mateus, primeiro os meus

O presidente Jair Bolsonaro espichou o olho para os que lhe são fiéis. Tirou os "eletricistas" do MDB do Conselho de Itaipu Binacional e os substuiu por "eletricistas" do PP. É uma profissão que está em alta por aquelas bandas.

Bônus eleitoral

Sempre com a ressalva de que o jogo ainda não terminou, Eduardo Leite (PSDB) tem vantagens extras além de estar na frente nas pesquisas da corrida ao Piratini. Se for para o segundo turno com Onyx Lorenzoni (PL), levará votos da esquerda para impedir que o candidato in pectore de Jair Bolsonaro (PL) vença o pleito.

Bem na parada

Quando o candidato petista Edegar Pretto estava com 10% nas pesquisas, a página alertou que era óbvio que ele cresceria na parada - hoje está com 15% e crescendo. É do tamanho do PT de carteirinha no Estado, em torno de 25% a 30%.

Aqui se faz, aqui se paga

O número de abstenções, votos brancos e nulos têm tendência de alta no Rio Grande do Sul, é o que mostra matéria do JC nesta edição. De fato, empiricamente já se observa isso nas ruas, com amigos, conhecidos e nem tão conhecidos, que fogem como o diabo da cruz das candidaturas listadas.

Há vagas

Diário Oficial Português, do dia 25 de agosto traz a publicação da Lei n° 18 de 2022, uma nova redação para a Lei dos Estrangeiros. A partir de agora, brasileiros que pretendem ir a Portugal para trabalhar, mas ainda sem emprego certo, poderão entrar no país com visto para procura de trabalho.

