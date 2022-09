Dois cisnes brancos

Um é o barco turístico, o outro faz parte do Hino da Marinha, materializado no veleiro que serve como preparação para os grumetes. "Qual cisne branco/ Nas noites de lua", diz a letra. O veleiro tem equipamento moderno, mas os tripulantes também aprendem a utilizar instrumentos de navegação usados por Pedro Álvares Cabral como o sextante.

Estacionamento subterrâneo

A propósito da nota sobre a possibilidade de estacionamento subterrâneo no Parque da Redenção, leitor diz que já existem soluções de engenharia para obras desse tipo, apesar do lençol freático, embora custe "uns pilas a mais". Ok, resta saber quantos pilas a mais.

Van de Colombo

Alguém teve uma boa ideia de faturar com o frio de Gramado. Com uma van, aluga vestuário adequado para os turistas desavisados. Mantas, casacos, blusões e cachecóis entre outras peças.

Em cima do laço

Pesquisa do Instituto Opinião encomendada pelo Congresso em Foco revela que apenas 28% dos entrevistados escolheram seu candidato à Câmara dos Deputados com mais de um mês de antecedência. Outros 18% o fizeram apenas nos 15 dias anteriores à eleição. E 64% não lembram em qual deputado federal votaram.

Guerra desejada

Não dá para brigar com a notícia. Uma parte da população não vê problema com as mortes de criminosos na briga entre as facções. Eles que se matem, é o pensamento. O problema é que tem inocente que morre junto nesses furdunços.

As crias do Centrão

Não é à toa que alguns partidos apostam muito na eleição de deputados estaduais e federais. Querem ter bancadas fortes para barganhas com os governadores ou presidente eleitos. Neste caso, dá para dizer que o Centrão dá cria de quatro em quatro anos.

Seis letras que voam

O melhor argumento de Jair Bolsonaro (PL) usado até agora é que Lula (PT) foi condenado por nove juízes diferentes nas três instâncias. Não adianta Lula dizer que foi absolvido, porque ele não foi. Os processos foram anulados, por um erro técnico de processo. Enquanto isso, aquela palavrinha de seis letras voa no ar sem pousar, o que irrita profundamente os petistas.

Crê ou morre

Quem começou a polarização foi a esquerda, quando dividiu o Brasil entre direita e esquerda. Esqueceram dos conservadores. Quem é de direita é fascista, e quem é de esquerda é santo. É muita pretensão, que esconde o desejo do partido único, com siglas auxiliares do seu espectro como satélites.

Prêmio do TJ

O case "Júri da Boate Kiss: transparência como estratégia de fortalecimento da imagem institucional do Judiciário gaúcho" é o vencedor do Prêmio Top de Marketing 4.0 da ADVB/RS na categoria Serviço Público. O 2º vice-presidente do Tribunal de Justiça (TJ-RS) e presidente do Conselho de Comunicação Social, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, comemora a conquista. "Precisamos estar próximos das pessoas."

Manchas de pinus

Quem olhar para baixo na frente de bares e danceterias frequentados pelos jovens verá manchas pretas em profusão na calçada. É chiclete mascado e continua-

mente pisoteado. A principal matéria-prima da goma é resina do pinus eliottis. Dependendo da idade, a árvore dá entre três e seis quilos por ano, e rende em torno de R$ 6,30 o quilo. A resina do pinus é usada em cerca de 250 produtos, incluindo xampu.

Margem de erro

Desconfiados com os índices das pesquisas de intenção de voto, grupos empresariais encomendam pesquisas próprias para consumo interno, então, o que elas mostram é só para consumo interno. A página já cristalizou convicção: pesquisas de partidos e grupos sempre têm algum grau de contaminação.

Esse é meu país!

Mega-Sena e outras loterias estão acumuladas, mais de R$ 200 milhões. O que fazer com essa bolada toda? Sugestão: comprar uma ilha desabitada e fazer um país só para si.

Miúdas