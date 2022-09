Festival Amazônico

Uma das novidades do Festival da Primavera - Frühlingsfest de Nova Petrópolis, que encerrou ontem, foi uma composição paisagística, com um lago artificial, onde os artistas ficaram acomodados sobre elementos que simulam folhas de vitórias-régias. Sem risco de afundar, portanto.

I Love Poa

Com uma forte relação com Porto Alegre, a incorporadora Melnick lança uma nova fase da campanha I Love POA. Serão instaladas intervenções em construções na cidade, que poderão ser vistas do alto.

Deu na Fiesp

A nota sobre como o município de São Vendelino trata os alunos do Ensino Fundamental, dos cursos técnicos e os universitários da cidade, transportando-os sem ônus, repercutiu até em São Paulo. Um diretor do Bradesco que leu a página 3 a postou em um departamento da Fiesp, que trata justamente de observar modelos de excelência de gestão de municípios brasileiros para que os imitem.

Na reta final I

A mídia gosta de usar "esta será uma semana decisiva" que, na maioria das vezes, não é. Mas esta é. A campanha eleitoral trará as surpresas de sempre, com azarões ganhando assento nas Assembleias e Câmara Federal, e cavalos de comissário fracassando na reta final. Pelas pesquisas queridinhas da mídia, Lula (PT) está disparado na frente: em outras, nem tanto. Saberemos domingo à noite para cobrança ou não, na segunda-feira.

Na reta final II

O diferencial desta eleição é que nunca na história do Brasil um candidato a presidente da República teve tanta oposição de meios de comunicação, de redes de televisão, de instituições civis e religiosas quanto Jair Bolsonaro (PL). Nem Fernando Collor de Mello levou tanta paulada, e também nunca se minimizou tanto as conquistas de Bolsonaro.

2 2 = 4

Se o PT acreditasse que o jogo já está jogado e que Lula vence a eleição presidencial já no primeiro turno, não teria lançado a campanha do voto útil. O partido está trabalhando forte para tomar votos dos candidatos que aparecem, respectivamente, em terceiro e quarto lugares nas pesquisas: Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

A paulada russa

A "correspondente" da página na cidade alemã de Münster deu a real dos preços da energia com o corte no repasse do gás russo. A tarifa não é como aqui, o fornecimento por xis tempo para as residências necessita de um contrato com o fornecedor. Quando ele termina, vem a correção. No caso dela, que mora num apartamento de 54 metros quadrados, a conta foi de € 380. E outra paulada virá em 2023. Muy amigo, esse tovarich (camarada) Putin.

Em se plantando dá I

A Procuradoria-Geral do Estado alerta a população sobre golpes com precatórios, vendendo promessas de latão como se fossem de ouro. Não passa dia sem que um grande banco alerte seus correntistas sobre golpes em que se pede senha pela internet ou e-mail ou celular.

Em se plantrando dá II

De tudo quanto é canto vem alertas de empresas e instituições, mesmo beneficentes, fazem o mesmo alerta. Não o fariam se a maior parte do público-alvo não caísse na esparrela. Mas caem. Por isso, tem muito vigarista, porque tem muito ingênuo para usar uma palavra caridosa.

De volta para o futuro

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Rio Grande do Sul elaborou material para educar e conscientizar a população a respeito da importância de se preparar para o futuro. Chamado de "Previdência complementar: Sem dúvida", o material será lançado no site da RS-Prev.

O imprescindível