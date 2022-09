São Vendelino: pequena, mas valente

Fernando Albrecht

Em São Vendelino, há vagas para todas as crianças em escolas municipais, atendendo um percentual acima de 100% de crianças do município (algumas vem de outras localidades para estudar lá, caso do Vale Suíço). A educação fundamental é custeada pelo município. Em ensino técnico e superior, a prefeitura de São Vendelino também custeia, de maneira integral, o transporte para as faculdades e centros técnicos fora do município. Assim, os jovens universitários ficam na cidade. Ah, se todos fossem iguais a você!