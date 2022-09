A vez do Novo

Fernando Albrecht

O candidato do Partido Novo ao governo do Estado, Ricardo Jobim, fez campanha eleitoral na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Novo não aceita dinheiro público, nem mesmo do Fundo Eleitoral, e acredita que só o liberalismo salva o Brasil. O partido entende que pode fazer a diferença assim. E já elegeu parlamentares e até governador, caso de Minas Gerais.