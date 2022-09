Feijoada de campanha eleitoral

Edegar Pretto, candidato a governador pela Frente da Esperança (PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede), visitou o Acampamento Farroupilha. Acompanhado do candidato a vice, Pedro Ruas (PSOL), e do ex-governador e candidato ao Senado, Olívio Dutra (PT), fez uma pausa no Piquete Estrela Gaudéria para saborear uma feijoada.

A passagem do candidato do PDT ao Piratini, Vieira da Cunha, por São Leopoldo foi marcada pela Caminhada Trabalhista, que reuniu centenas de eleitores. Pela Avenida Independência, a população demonstrou apoio ao candidato, até a chegada ao diretório municipal do PDT, com a presença de lideranças do partido.

O caso como o caso é I

O que se desenha até agora no cenário político é que Lula (PT) tem problemas com a classe média para cima e Bolsonaro (PL) os têm para baixo, até cinco salários-mínimos, se as pesquisas estiverem certas. Mas tem mais linguiça debaixo do pirão. Os eleitores de Bolsonaro estão com um pé atrás.

O caso como o caso é II

Eles salientam as multidões que lotaram as ruas no 7 de Setembro, a ponto tal que o Tribunal Superior Eleitoral até impediu Bolsonaro de usar as imagens na campanha. O eleitorado bolsonarista ainda tem poder de arregimentar todo esse povo, enquanto o PT perdeu esse poder.

O caso como o caso é III

Até aqui, Lula tem votos na população submersa, mas é ele pessoa física, não o partido PT. Pois este mar, não o mar dos anos 1990, Lula não secou. Fazendo picadinho dos miúdos, o PT perdeu o encanto, enquanto seu líder - e único líder - o mantém.

Duas safras

Iniciativa do Senar-RS, o Programa Duas Safras - Mais Produção no ano inteiro chega a Passo Fundo em 4 de outubro para a sua Etapa Planalto. Aberto ao público, o seminário ocorre no Centro de Eventos Gran Palazzo da cidade, a partir das 8h. Inscrições podem ser realizadas até 3 de outubro.

Café com sotaque

A página deu uma ligeira derrapada na salada alemã na nota do lanche do candidato Luis Carlos Heinze (PP). Frischtick é dialeto Hunsrück. Em alemão castiço, café da manhã é Frühstück (Fru-cedo). Pelo dialeto, a tradução seria carrapato fresco. Não seria uma boa pedida, convenhamos. Mesmo fresco.

Como se faz acontecer

Rogéria Pinheiro participará de uma das mentorias da Feira Internacional de Turismo - Festuris, que acontecerá de 3 a 6 de novembro em Gramado. Ela falará sobre "Como construir uma agência de viagens para vender alto ticket". Rogéria, uma negra que saiu da periferia, entrou no mercado de viagens de luxo em 2000. Hoje, ela toca a RP Travel Education.

Gramado, de novo

De perfil discreto, a Incorporadora Don Felipe lança esta semana o Nord, localizado nos altos da rua São Pedro, onde durante 35 anos funcionou o Sul Serra Hotel. O novo empreendimento terá 32 unidades, a maioria com dois dormitórios, com preços a partir de R$ 1,5 milhão.

Jairo Jorge

A propósito do ex-prefeito de Canoas, acórdão da 4ª Câmara Criminal (Câmara dos Prefeitos), segundo o revisor desembargador Rogério Gesta Leal, aponta que não há elementos que comprovem a participação efetiva e central de Jairo Jorge (PSD), como líder político de uma quadrilha.

Vou nessa

Os pilotos de voos regionais russos estão sendo instruídos a realizar a manutenção de aeronaves por conta própria para economizar, disse Oleg Bocharov, vice-chefe do Ministério da Indústria e Comércio da Rússia. Imagina o custo. Dá para entender porque capitão de navio prefere afundar com ele.

