Arte nos prédios

Essas faixas vermelho-laranja colocadas em vários prédios do Centro Histórico de Porto Alegre são as chamadas instalações que antecedem a Bienal. Com todo o respeito, arte de qualquer forma se gosta ou não se gosta, desde que se diga que a peça é para ser arte. Para a maioria, parecem telas plásticas usadas para evitar a queda de detritos nas reformas das fachadas dos edifícios.

Cenas da cidade

Segunda-feira de manhã, 10h, lotérica do Centro. Dois homens maduros se engalfinham sem mais nem menos. É soco na cara, empurrão, óculos voando, coisa feia de se ver. Por sorte, um vigilante que fazia seu jogo se interpôs e com autoridade parou a briga. E, não, não era briga política.

Faroeste guasca

Enquanto o pau come, cabeças decapitadas procuram seus corpos, facções dominam a cidade e causam um regime de terror. As forças da lei só conseguem enxugar gelo. Mesmo nesse contexto, quase todos os candidatos ao Palácio Piratini enfatizam em seu programa a questão do Crime S. A. com um genérico "cuidar da segurança pública". Bala na Cara, Antibala, Os Manos é grego para eles.

Arca dos Desejos

Será lançada hoje a Arca de Desejos por Porto Alegre, coletânea de contos, crônicas e poesias, organizada pela multiartista Liana Timm. Os 21 participantes estarão autografando a partir das 18h no Espaço Amelie (rua Vieira de Castro, 439).

Zona da mata

É difícil fazer um cálculo de chances de candidatos nas disputas proporcionais deste ano. Cabos eleitorais e cascudos partidários sabiam quais eram as regiões com mais mais potencial de votos para este ou aquele candidato a deputado, mas com as redes sociais, nivelou tudo. Não se sabe da reação dos internautas como na antiga "zona da mata".

Muda tudo

Ao contrário da aritmética, nas pesquisas eleitorais a ordem dos fatores pode alterar o produto. Exemplo é a história do empresário que pretendia contratar um executivo que já trabalhara com um amigo, então, foi a ele e perguntou se era bom. "É bom, mas bebe", foi a resposta. Claro que seria preterido. Se ele tivesse respondido "bebe, mas é bom", teria boa chance de ser contratado.

Briga de guri

Um distanciamento crítico da campanha eleitoral de 2022 mostra que os dois principais candidatos ao Planalto parecem estar em uma briga de adolescentes no meio da rua da nossa infância. É cuspida na cara, chute na canela, tapa na orelha, acompanhado de "vou chamar meu irmão" e "é a mãe!". A bem da verdade, quem começou foi o guri da estrela vermelha.

Cave canem

Cuidado com o cão, em latim. Geneticista Camilli Chamone, especialista em comportamento canino, publicou artigo mostrando que cães sedentários podem ter Alzheimer. Um dos sintomas é fazer xixi ou cocô em outros lugares, mesmo que em toda a vida tenham um lugar fixo. Outro estudo mostra que gatos nas mesmas condições podem ter demência senil. Então, nós, humanos, empatamos com os pets.

Abismo de preços

Cada vez mais consumidores deixam de comprar eletroeletrônicos em lojas físicas. Os sites de compra não só entregam produtos comprados em dois ou três dias no máximo, como e principalmente ofertam preços assustadoramente mais baixos do que os praticados nas lojas. Um barbeador elétrico, que na loja física custa em torno de R$ 400,00, no site Amazon custa R$ 200,00. Sem palavras.

O invisível óbvio

O consórcio que toca as obras do quadrilátero central no Centro Histórico de Porto Alegre pediu mais tempo porque nas escavações do leito descobriu raízes de árvores e tubulações diversas. Já não era possível presumir isso quando fecharam o contrato?

Miúdas