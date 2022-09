Novo point na Osvaldo

Para além dos já conhecidos bar Ocidente, Lancheria do Parque e auditório Araújo Vianna, a avenida Osvaldo Aranha, em Porto Alegre, que se notabilizou pela boemia em décadas passadas, ganhou um novo ponto de aglomeração. O tititi agora é na esquina com a rua Santo Antônio, em dois bares. Um já é mais antigo, de cachorro-quente, que opera durante o dia e vai até a noite. O outro, que atraiu gente para a calçada, é mais recente e funciona mais à noite. A cidade não para.

Faturamento fúnebre

Morte de famosos como a Rainha Elizabeth II abre espaço a um mercado que pode ganhar dinheiro. Desde médicos de cuca, que explicam como encarar o amargo fim, até a venda de souvenires pela internet, passando por livros e documentários sobe a realeza.

Bom pra cachorro

Quando uma empresa gigante como a japonesa Mitsui, que trabalha com estaleiros e constrói até navios, adquire 29% do capital social da Ouro Fino Saúde Animal Participações é que se tem uma ideia do potencial de faturamento do setor pet.

A tomada, onde está?

A falta de estações de abastecimento para veículos elétricos no Brasil é vista como um dos maiores entraves para que sejam abraçados pelas montadoras tradicionais.

Só queria entender

Para se ter uma ideia da diferença gritante entre as pesquisas, em São Paulo o Ipec mostra Lula (PT) 16 pontos à frente de Bolsonaro (PL), enquanto o Genial/Quaest, também em São Paulo, mostrou o candidato à reeleição e o petista em empate técnico, com 37% e 36%. Ambas usam metodologia semelhante e foram feitas nos mesmos dias.

Samba de uma nota só

Custou, mas finalmente Jair Bolsonaro percebeu que o samba de uma nota só de criticar sistema eleitoral e urnas eletrônicas agradava os militantes, mas exasperava os indecisos. Parece - parece - que introjetou esse fator. Carlos Graieb, da Revista Oeste, diz que o QG de Bolsonaro conseguiu que o chefe parasse de bater na mesma tecla.

Marqueteiro sofre...

Desde sempre é muito difícil marqueteiro mudar a cabeça dos candidatos a qualquer cargo eletivo. Se ele aceitar a crítica de cara, é inseguro; se não aceita, é cabeça dura que cedo ou tarde vai tropeçar nas próprias pernas.

Nuvens de tempestade I

Os cenários pós-eleição não são bons para o Brasil. Se Lula vencer, o agronegócio ficará tenso e preocupado com as invasões, já prometidas pelo líder nacional do MST, João Pedro Stedile, em podcast. Com Lula, voltará o aparelhamento do Estado e a ressurreição de cardeais do PT que manobravam os cordéis do governo.

Até tu, Sky?

As redes de TV por assinatura como a Sky usam e abusam da paciência dos assinantes. Mudam e tiram canais sem a menor cerimônia e os substituem por canais insossos. Mostraram um interessante, como o Smithsonian, e o tiraram do ar em seguida. Manobra para obrigar o cliente a comprar outro pacote.

Graçolas sem graça

A Apple é uma gracinha. Estava vendendo o iPhone sem carregador no Brasil e por isso foi multada. Meu Jesuscristinho da Venda Casada! A continuar desse jeito, vamos assistir a venda de celulares sem bateria.

Nuvens de tempestade II

Se Jair Bolsonaro ganhar, sofrerá uma forte ofensiva, muito mais forte do que a atual, de setores do Judiciário e de interesses de grandes redes da mídia. Se não conseguirem tirá-lo da presidência usando o tapetão, não descansarão enquanto não tirá-lo.

Miúdas