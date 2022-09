Campeão até o fim

Nós que gostávamos tanto de Paulo Vellinho lembramos dele, em agosto de 2018, autografando seu livro de memórias em um café da manhã no Plaza São Rafael, ou num debate sobre longevidade e qualidade de vida aqui no JC. Esse era o Paulo escritor, leitor voraz, sempre atento e sempre pronto para incentivar os jornalistas que ele lia. Desde os anos 1970, quando era presidente da Fiergs, até as últimas aparições antes da pandemia. Nos anos 1980, Paulo fez uma espécie de declaração à praça avisando que passaria a andar só de bicicleta, dispensando seu carro. Na época, eu pedi que ele repensasse o assunto, que ele era uma pessoa muito importante para a sociedade para dar chance ao azar tripulando sua bicicleta cidade afora em tempos sem ciclovias e pouco respeito aos ciclistas. Um pequeno episódio para um grande homem.

A hora final

Como acontece com figuras muito queridas pelo povo, o Palácio de Buckingham começou a preparar aos poucos o espírito dos súditos de Elizabeth II. De "inspirar cuidados" a "médicos aconselham que ela fique hospitalizada", corações e mentes já antecipavam a hora final da soberana.

Já os soviéticos...

...fizeram o contrário. Líderes como Lenin, Stalin, Kruschev já estavam mortos há dias e até semanas e o jornal oficial do Partido Comunista, o Pravda, vinha com essa conversa de "inspira cuidados", "o camarada está hospitalizado". Era para dar tempo de escolher o novo.

O roubo da pedra

Dias antes de Elizabeth II ser coroada, em 1953, nacionalistas escoceses roubaram a Pedra da Coroação (stone of scone) que pesava 152 kg. Depois foi encontrada sem uma parte. Elizabeth foi a mais popular soberana desde a Rainha Vitória. Como em toda a realeza, a corte também teve suas tricas e futricas.

Até tu, Brutus?



Tanque de guerra pode muito mas não pode tudo. Com mais de 40 toneladas, os tanques que participaram do desfile militar do Sete de Setembro foram transportados por caminhão. É o país do caminhão, mesmo na guerra.

O rei do camarão

O empresário Olacyr de Moraes que até os anos 1980 era o maior produtor de soja do Brasil, por isso chamado de Rei da Soja, vivia cercado por um grupo de mulheres bonitas e jovens, ele tinha 80 anos. Fosse onde fosse, levava o grupo que fazia rodízio, porque Olacyr havia comprado uma agência de modelos. Vai daí que as garotas nem sempre ficavam presas na zona de conforto do patrão e obviamente faziam grandes navegações em torno de alcovas alheias, escapadas que não passavam despercebidas pelo sultão da soja. Certa vez, foi entrevistado por uma rede de TV e o assunto veio à baila. A repórter perguntou se ele não tinha vergonha em saber que elas estavam com ele pelo dinheiro. - Minha filha, eu gosto muito de camarões, mas nem por isso fico perguntando se eles me amam. Em outra entrevista - ele era um prato cheio - , uma repórter perguntou o que ele pensavam da "traição" do mulherio. - Ao contrário, minha filha. Quem sempre me traiu com elas foram os homens, especialmente meus amigos. Deu uma paradinha. - Por isso, quero distância dos homens!

Centrão chiclete

Certa vez, Lula (PT) disse que no Congresso havia "300 picaretas", mas teve que governar com eles, assim como deverá governar de novo se vencer a eleição. O Centrão é implacável. Assim como ajudou Bolsonaro (PL), está com o pé que é um leque para apoiar Lula se ele chegar lá. A fatura vem em cargos onde "o ponto" é bom. A espinha desse grupo é mais maleável que chiclete mastigado.

O vice de cá...

Digamos que por motivo de doença ou bala de prata disparada pelo Judiciário nem Lula nem Bolsonaro cumpram o mandato se eleitos forem. O capitão tem o general Braga Netto, que fez intervenção para combater a criminalidade em favelas do Rio de Janeiro e administrou bem as tropas brasileiras a serviço da ONU no Haiti. Por óbvio, tem o apoio dos meios castrenses, as Forças Armadas.

... e o vice de lá

Já do lado do antigo torneiro mecânico, o vice a assumir se for o caso é o ex-tucano mordido por ser preterido na escolha do candidato à presidência. Geraldo Alckmin virou socialista e até boné do MST botou na cabeça, logo ele que nunca viu uma foice na vida posto que é médico. A pergunta é: se for o caso de assumir a presidência, será ele cooptado pelo petismo ou voltará a ser liberal?

Bota o boné, tira o boné

O candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, disse nesta na quinta-feira que o agronegócio é um setor estratégico para o País. Qual Alckmin está falando, ou com ou sem boné do MST?

A força do agro