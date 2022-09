Moinhos Verde Amarelo

Não se tem lembrança do bairro Moinhos de Vento ter juntado tanta gente nos anos recentes quanto ontem na manifestação pró-Bolsonaro no Parcão. Não só na avenida Goethe, mas ruas paralelas estavam saturadas de pessoas vestindo verde e amarelo. Até hotéis, bares, restaurantes e praça de alimentação do shopping Moinhos de Vento (foto) estavam atrolhadas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Para comer, só entrando na fila.

Jogo parado

Nos levantamentos do instituto Paraná Pesquisas e do Poder360, divulgados na véspera do feriado, Lula (PT) tem 40,2% e Bolsonaro 36,4%, o que significaria 43% e 37% respectivamente dos votos válidos. Relativa estabilidade em relação a sondagens anteriores, mas o petista está longe dos 46% ou 47% de um mês atrás. Entrementes, está convencendo quem já está convencido. É jogar parado.

Onde estás que não te vejo?

De algumas eleições para cá, o Brasil deu para criar a figura do meio partido e do candidato fantasma. Parte dos candidatos ao Legislativo omite o nome do próprio partido nos santinhos, bandeiras e bandeirolas. E mais, omite o nome do candidato a governador, como alguns nomes do MDB, que apoia Eduardo Leite (PSDB) ao Palácio Piratini. Neste caso, é fruto da refrega interna, pelo fato de partido não ter candidatura própria.

De volta às invasões

O líder do MST, João Pedro Stedile, anunciou em podcast que o movimento vai retomar as mobilizações em massa se o ex-presidente Lula vencer as eleições deste ano. Invasões, segundo nós, e ocupações, segundo eles. Estamos bem arrumados com duas guerras. Jesus!

Ecos da Expointer

Em um prazo de cinco anos, as máquinas agrícolas não necessitarão mais de operadores humanos. A previsão é do presidente do Sindicato de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier. O dirigente está todo pimpão porque as vendas de máquinas e equipamentos agrícolas responderam por 93% do total de vendas na Expointer, que, aliás, foi recorde.

Por sinal...

...o mesmo caminho é traçado para a aviação agrícola. Os drones cada vez mais operacionais e com maior capacidade de carga pulverizam defensivos com precisão, maior produtividade e sem deriva (contaminação paralela).

Potência mundial

palestra que fez na Câmara Brasil Alemanha na terça-feira Na, o presidente da Stihl, Cláudio Guenther, destacou o fato de que a empresa produz 93 itens e está presente em 70 países. A Stihl está para a atividade rural e urbana como a Tramontina está para a cozinha. É só ver documentários internacionais. Todos têm um produto dela.

Bombando, bombando...

A Rua da Praia está vendendo como nunca. Consequentemente, a demanda para alugar lojas na mais famosa via do Centro Histórico de Porto Alegre também. Não é o mesmo público de antigamente, mas o que interessa é dinheiro no caixa, diz um pragmático proprietário de imóveis na área. Imagina o comércio formal sem camelôs.

Filme antigo

Leitor não entende como algumas bancas de peixe do Mercado Público de Porto Alegre são autuadas pela fiscalização por venderem gato por lembre, e que, mesmo assim, tudo fique por isso mesmo. Ainda mais se consideramos que o mesmo filme venha sendo exibido de tempos em tempos. O consumidor vai ficando cada vez mais desconfiado.

Mudanças de perfil

No Brasil, 2,9 milhões de pessoas pediram demissão de seus empregos entre janeiro e maio de 2022, segundo o especialista em Gestão de Pessoas, Luiz França, com base em dados do Caged. É o maior índice desde 2005. O estudo ainda mostra que 48% desses trabalhadores têm alto nível de escolaridade.

Miúdas

EM tempos de eleição, Deus abre portal só para atender a demandas dos candidatos LULA: acabar com dívida das famílias é prioridade. Isso sim que é sonhar alto. CHEGA de intermediários! Supremo Tribunal Federal para presidente da República. "É uma infelicidade da época que os doidos guiem os cegos" (William Shakespeare)

Guerra é guerra