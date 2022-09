O freio que não falha

Os embates das provas do Freio de Ouro na Expointer podem parecer exagerados para quem não conhece como a coisa funciona, mas são embates perfeitamente sincronizados entre cavalo e cavaleiro. É como se fossem um corpo só, onde as ordens de comando e a resposta do animal se dão em frações de segundo. Requer prática e habilidade, como mostra esse belo registro do fotógrafo Ramiro Sanchez.

Os 40% de Mourão

O vice-presidente da República e candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos), em conversa descontraída na Casa do JC na Expointer, se revelou um arguto observador dos problemas gaúchos. Também analisou as eleições deste ano. Questionado se a disputa pelo mesmo eleitorado por ele e Ana Amélia Lemos (PSD) não daria a vitória ao petista Olívio Dutra na corrida ao Senado, Mourão respondeu com três pontinhos no final da frase. - Bem, eu e Ana Amélia temos juntos 40% do eleitorado...

E os apoios de Ana Amélia

Olívio lidera a corrida até aqui, segundo as pesquisas, e a disputa ao Senado não tem segundo turno. Então, a decisão sobre a vaga se dará, mesmo, nas próximas semanas. Ana Amélia, que esteve na solenidade do prêmio O Futuro da Terra, realizado pelo JC na Expointer, destaca, além da relação com o agronegócio, os apoios que vem conquistando de prefeitos de outros partidos. Mourão também tem conquistado votos para além de sua aliança.

Boa pergunta

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP) informa que está na contagem regressiva para deixar a vida pública, preterido que foi para ser candidato ao Senado. Embora sempre tenha dito que vai voltar a advogar, Goergen dá um título enigmático à sua despedida: "E agora, o que vem depois?".

Estacionamento na Redenção

A prefeitura da Capital quer fazer ou terceirizar um estacionamento subterrâneo no Parque da Redenção. No governo José Fortunati (2010-2016), houve a ideia de instalar o equipamento sob o estádio Ramiro Souto, no parque. Não saiu do papel por causa do lençol freático - toda a área é um banhado. Estudaram esse fator no parque?

É campeão

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentou o Relatório Justiça em Números 2022, com base nos índices estatísticos do Judiciário brasileiro em 2021 em 90 tribunais. Na Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) destacou-se por ser o único a atingir 95% no Índice de Produtividade Comparada, com 2.880 ações baixadas em média por desembargador em 2021.

A escalada do Everest

Na ânsia de aumentar a popularidade do eleitorado de baixa renda, os candidatos ao Planalto vão ao céus. Lula (PT) quer manter os R$ 600 do auxílio de Jair Bolsonaro mais R$ 150 por criança. Não demora e alguém vai prometer R$ 1 mil mais R$ 600 por criança. Se der tempo, vão a R$ 1 milhão até as eleições...

Não é bem assim

Agora estão culpando o governo federal pela redução no número de vacinados para doenças rotineiras, como a tríplice. Ocorre que desde 2012 a Organização Mundial da Saúde vem alertando diariamente os países deste fato, então, não é só Brasil.

Falta alguém no tribunal

Nos debates, o presidente Bolsonaro vem sendo cobrado por ter entrado tarde na vacinação. Minutinho. Quem aconselhou o presidente a esperar foram os médicos que hoje o criticam. Na época, nem a Pfizer garantia a eficácia da vacina pela pressa com que foi produzida. Nem ele usa essa bola picando para se defender.

Sanduíche de ausência

Porto Alegre deve ser a única capital em que se come sanduíche de pão. Tira alface e tomate, sobra uma fatia de presunto mais fina que esperança de pobre, e outra de queijo transparente.

