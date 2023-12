Passado e presente

Porto Alegre merece mesmo o "demais' que vez por outra surge em escritos e manifestações de alguns de seus habitantes? No que se refere a uma programação cinematográfica atualizada, certamente que não. Claro que há programadores dedicados a exibir títulos selecionados e mesmo clássicos de décadas anteriores, que procuram manter vivo um setor frequentado por aqueles que ainda se interessam pelo cinema não contaminado pela tendência dominada apenas por números. Mas, de um modo geral, o que se observa é um panorama que apenas revela atraso. A constatação é constrangedora. Muitos filmes exibidos em mostras e mesmo no circuito comercial nem chegam a nossos cinemas. E alguns deles só podem ser conhecidos - e não integralmente - em telas reduzidas. Recentemente, para citar um exemplo, O assassino, o mais recente filme de David Fincher, só foi visto em condições que anularam muitas de suas proclamadas virtudes, sobretudo no setor sonoro. Parece que alguns exibidores locais, aqueles responsáveis por salas dotadas de excelentes condições técnicas, estão cometendo um erro bastante prejudicial a eles mesmos. Deixaram de mostrar no momento propício filmes bastante divulgados pelos diversos meios. Tár, de Tod Field, só foi lançado semanas depois de ter sido apresentado em outras capitais. E agora O maestro, cotado para o Oscar e exibido na mostra competitiva do Festival de Veneza, filme dirigido e interpretado por Bradley Cooper e tendo por tema a vida do grande Leonard Bernstein, exibido em outras capitais com grande cobertura da mídia nacional, só poderá ser visto em condições prejudicais à sua trilha sonora, até porque a grandiosidade do trecho final da segunda sinfonia de Mahler ficará longe do pretendido.

É verdade que o comportamento de alguns espectadores em salas de exibição, principalmente os escravos do celular, podem prejudicar em alguns casos a aferição de um filme. Mas é necessário salientar que comportamento inadequado já existia antes de algumas assim chamadas modernidades. A diferença, portanto, é apenas superficial, mesmo que nos últimos anos o número de elementos deletérios tenha aumentado. Mesmo assim, nossa Capital sempre esteve atualizada. Os filmes aqui chegavam no tempo certo, integrando o que era chamado de lançamento nacional. Eram comuns os lançamentos com outros centros de filmes que se salientavam tanto nas bilheterias como na estima da crítica. Para os que se interessam pelo tema, vale lembrar que clássicos como Hiroshima, meu amor, de Alain Resnais, permaneciam semanas em cartaz. O do grande cineasta francês permaneceu um mês, com cinco sessões diárias em cartaz, exibido pelo Ópera, cinema localizado no hoje chamado Centro Histórico. Constatar tal declínio não é saudosismo, a não ser que se confunda uma simples constatação com desejos de que tudo permaneça imutável. E, para reforçar ainda mais certas diferenças, é bom lembrar que aqui, em outra época, filmes hoje clássicos, como Umberto D, de Vittorio de Sica, eram bem recebidos pelo público, depois de terem enfrentado dificuldades em outros centros.

É perfeitamente natural algum saudosismo de muitos se o panorama atual for contemplado pelos que viram uma cidade integrada ao circuito das artes. Eis um fato relacionado, agora, ao cinema: Bernstein, o maestro, foi um dos regentes que acompanharam a Filarmônica de Nova Iorque em sua excursão pela América Latina em 1958. A orquestra se apresentou aqui no auditório da Ufrgs. Ele dividiu o pódio com o então titular Dimitri Mitropoulos, que conduziu a Filarmônica em Porto Alegre. O concerto foi transmitido por duas emissoras: a da Ufrgs e a Guaíba. E o pessoal da música, atualmente lamentando a deformação sofrida por Pablo Komlós em uma estátua que deveria ser uma homenagem a ele, certamente terá razão em saudar o passado. E, no setor, também, os admiradores do jazz, quando lembrarem ou descobrirem que a orquestra de Woody Hermann, para a qual Stravinsky compôs o Ebony Concerto, se apresentou no antigo auditório da Pucrs, onde hoje funciona o Colégio Rosário. Sem dúvida, o cenário sofreu muito com a agressão do desinteresse e a ausência de iniciativas de atualização.