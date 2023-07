Culpada e vencedora

Desde que realizou, no ano de 1988, seu primeiro curta-metragem, François Ozon, nascido em 1967, jamais parou de filmar. Sua filmografia, entre curtas e longas é formada por 46 títulos. Em 1999, dirigiu seu primeiro longa-metragem e a partir desta data jamais parou de filmar. Tal capacidade de trabalho não produziu um filme que possa ser considerado fora do espaço intermediário, onde se situam aqueles narradores dotados de competência, mas não possuidores do talento e de uma visão arguta da realidade. Seu cinema não é comandado por qualquer impulso destinado a colocar na tela inovações e originalidades. É um cinema que não incentiva qualquer reflexão e nem parece interessado em fazer o público dirigir sua atenção para temas essenciais, para uma visão correta da realidade contemporânea. Trata-se de um cinema superficial e caracterizado principalmente pela procura de meios para manter o interesse das plateias pelo desenrolar da trama focalizada. Isso não o transforma num pecador a ser odiado e condenado pelos cultores de um cinema comprometido com tarefas mais essenciais. Seus filmes podem ser vistos como trabalhos que cumprem a função de atrair aquele público que permite que o cinema tenha vários espaços de atuação, além daqueles no qual se manifestam os maiores. Seu mais recente trabalho, O crime é meu, certamente não é uma obra-prima, mas tem elementos que fazem dele um relato que tem motivos de interesse. Trata-se de uma comédia e também de uma sátira que, não escondendo sua origem teatral, termina sendo uma crítica carregada de ironia ao exibicionismo, à artificialidade e aos rituais praticados por aqueles que se colocam em pedestais imaginários e se esforçam para conseguir respeito e submissão.

A origem do filme é uma peça de Louis Verneuil, estreada em Paris no ano de 1934. No mesmo ano foi lançado naquela cidade o filme Semente do mal, realizado por Billy Wilder e Alexander Esway. Na época, Wilder, prevendo tempestades, procurou, como outros colegas ilustres, entre eles Lang e Murnau, outros caminhos, que terminaram levando-o a Hollywood, onde enriqueceu o cinema com dramas e comédias que hoje integram a galeria dos maiores de todos os tempos. Entre os filmes que Wilder realizou na América está O crepúsculo dos deuses, no qual Gloria Swanson interpretava uma diva do cinema silencioso, que não conseguia se livrar da tirania de um passado de glória e de um prestígio cancelado pela chegada do cinema falado. Tal atriz comete um assassinato no final do filme, cuja vítima é o narrador, um detalhe que fez críticos fora do Brasil aproximar o roteiro do romance Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, tão admirado por Susan Sontag e Woody Allen. Numa das cenas do filme, Ozon cita o filme de Wilder e Esway, quando as duas protagonistas vão ao cinema. É uma forma não apenas de situar a ação do filme, mas certamente de homenagear Wilder, cuja estrela assassina muito ajuda, sem ser superada, na presença de Isabelle Huppert como personagem importante e decisiva na trama.

Trabalhando com um material de origem teatral, Ozon não procura esconder a origem de seu filme e até procura realçar a fonte. Isso fica bem claro nas atitudes do policial encarregado do caso com seus subordinados e até testemunhas. O realizador também transforma o julgamento numa espécie de teatro. Há uma plateia que aplaude, além de ser a ré uma atriz que ensaiou muito bem o texto preparado por sua amiga e advogada, isso para não falar do narcisismo do promotor. Há oportunidades que o diretor não deixa passar de uma crítica a preconceitos e fobias, até mesmo por alguns primeiros planos da defensora, que registram carências e anseios que a definem como personagem contida, numa época voltada para o exercício da repressão. O cineasta mostra o passado utilizando imagens em preto e branco e nas proporções então utilizadas pelo cinema, em outro achado a ser destacado. E na figura de Huppert investe contra o estrelismo, que no filme não se restringe à personagem. Pelo que se conhece dos filmes de Ozon, é possível afirmar que este é, certamente, um dos mais interessantes.