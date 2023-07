Volta ao passado

A recente exibição especial em homenagem a Harrison Ford no Festival de Cannes deste ano, com a primeira projeção pública de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, não deixou de ser também o reconhecimento, por parte dos que exercem uma atividade destinada a realçar a importância cultural do cinema, àquela corrente destinada a manter as salas abertas e a aumentar o número de espectadores fascinados pela mais sedutora das formas de espetáculo jamais criada. Quando o personagem chegou às telas, em 1981, criado pela imaginação de George Lucas e Philip Kaufman, o filme tinha o título de Os caçadores da arca perdida, sem que o nome do protagonista, misto de professor, arqueólogo e aventureiro, aparecesse em destaque. O personagem obteve tanto sucesso, que já no segundo filme o destaque era para a figura vivida por Ford, outra vez dirigido por Steven Spielberg, e agora com o título de Indiana Jones e o templo da perdição, em 1984. Ficou bem claro no primeiro filme que a inspiração era a dos chamados seriados dos anos 1930 e 1940. Este gênero de filme, formado por doze ou quinze partes, os episódios como eram chamados aqui no Brasil, era produzido pela Columbia e a Republic e tinha seus capítulos exibidos antes do filme principal nos cinemas controlados por aquelas empresas produtoras. Com o tempo os produtores resolveram juntar os episódios, que terminavam sempre com o protagonista em situações de perigo, para formar longas-metragens, que aqui eram chamados de seriados completos.

Steven Spielberg, como todos sabem, é um dos principais responsáveis pelo crescimento do cinema como indústria, a partir do filme Tubarão, um fenômeno de bilheteria, mas não apenas um realizador de sucesso em tal setor. Qualquer espectador que ver o filme hoje poderá verificar sua atualidade se comparar a atitude do prefeito daquela cidade àqueles que recentemente tentaram, por diversas formas, diminuir ou anular os perigos da recente pandemia: o funcionamento de engrenagens em primeiro lugar, a vida humana tratada como algo a não ser valorizado. Spielberg também dirigiu outros filmes merecedores do titilo de obras-primas, como E.T., A lista de Schindler e O resgate do soldado Ryan. Ele não aparece como diretor do que está sendo anunciado como o último filme da série, que tem como realizador James Mangold, nome do segundo escalão do cinema americano, também um dos roteiristas do trabalho em cartaz. O filme, que tem sido classificado como exercício de nostalgia, merece tal classificação, até por recriar o passado, utilizando recursos da Inteligência Artificial, que Spielberg utilizou como título em um de seus filmes, realizado em 2001, duas décadas antes dela se transformar, para muitos, em ameaça.

Indiana Jones e a relíquia do destino volta a colocar o herói em luta contra os nazistas, numa sequência desenrolada em 1944, quando Ford aparece rejuvenescido graça aos recursos da A.I., e depois em 1969, oportunidade para que sejam feitas referências a Wernher von Braun, cientista que foi fundamental para a chegada do homem à Lua, e cujo passado é utilizado na concepção do personagem vivido pelo dinamarquês Mads Mikkelsen. Infelizmente o filme é contaminado por elementos que atualmente transformam o filme de aventuras em espetáculos cuja pobreza não é oculta pelos recursos técnicos atualmente disponíveis. Piadas sem graça substituem momentos como a da pistola sacada diante de inimigos espalhafatosos, no primeiro filme, e a ausência dela no segundo. Faltou Spielberg para conduzir as ações. Mas a sequência final não deixa de ser uma surpresa, e há delicadeza e sensibilidade nos planos do reencontro, nas derradeiras imagens. E a lamentar ainda que os roteiristas e o diretor da nova e última aventura em alguns momentos não conseguem vencer a monotonia, materializada em repetições e diálogos sem interesse e distantes de um humor procurado e não alcançado. Este filme-homenagem certamente seria bem melhor se tivesse como realizador o cineasta que deu forma ao herói cujo talento foi definitivo para a perenidade do personagem.