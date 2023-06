Selvageria exposta

No ano de 2015, o cinema argentino, merecedor do entusiasmo que lhe devotam críticos e cinéfilos brasileiros, gerado, é claro, pela parte de sua produção que aqui chega, foi enriquecido por um filme em episódios dirigido por Damián Szifrón. O filme, intitulado Relatos selvagens, era um mosaico irreverente e repleto de imaginação sobre a agressividade humana, geralmente escondida por convenções, regras e mantida encarcerada por leis. Sua reputação não ficou restrita a seu país. O filme se transformou em êxito de bilheteria e crítica, tendo vencido o Prêmio Hoya e selecionado pela Academia de Hollywood entre os concorrentes ao prêmio de Filme Internacional, o tão cobiçado por produtores e diretores Oscar, que nos últimos vem perdendo crédito e audiência na televisão, devido a erros grosseiros e à mediocridade dos espetáculos encenados durante as entregas anuais.

Porém, a verdade é que o filme de Szifrón era realmente notável pela forma como encenava, através de várias histórias destinadas a revelar a fúria contida pela civilização, a violência controlada por convenções. Desde a vingança de um musicista até o tumulto durante uma festa de casamento depois que a noiva descobre a vida secreta do noivo, passando pela ira de dois motoristas, o revide de um homem massacrado pela burocracia e pelo poder tentando encobrir um crime, Relatos selvagens nunca perdia o equilíbrio e mantinha o interesse em quase todo as cenas, sempre voltadas para a agressividade então livre de amarras e convenções. No episódio do casamento não faltava mesmo uma figura que se aproveita da situação, aparecendo como um anjo de Frank Capra, suprema irreverência.

Agora, Szifrón volta às telas com um filme realizado nos Estados Unidos, espaço certamente conseguido devido à repercussão do trabalho anterior. Trata-se de um drama policial, gênero, que, como se sabe, o cinema americano tem explorado desde os primeiros tempos do cinema sonoro e no qual produziu uma série de obras-primas. Poucos foram os cineastas que não o abordaram e muitos os que enriqueceram suas biografias com trabalhos imperecíveis. Sede assassina é mais um exemplar do gênero, um filme que, entre outras características, tem a de mostrar que seu realizador prossegue o discurso do trabalho anterior. Sem dúvida um apreciador do gênero, o cineasta não evita e até procura a aproximação com alguns clássicos, como Seven, de David Fincher. Se o filme anterior terminava com uma festa, o atual começa com uma: a passagem do Ano Novo. O cenário é iluminado pelos fogos de artifício que iluminam a tela, até que os sons passam a ter outra origem: a fúria de um atirador de grande habilidade que perpetua um massacre, algo que dá origem, mais tarde, a uma das poucas cenas realmente impactantes do filme, aquela do necrotério.

O problema de Sede Assassina é sua execução. É como se um instrumentista, tendo à sua frente uma partitura repleta de virtudes, não conseguisse interpretá-la corretamente. O diretor desafina em quase toda a narrativa, inclusive pelo artificialismo no trabalho dos dois principais intérpretes, ambos sem aquelas virtudes necessárias à construção dos personagens propostos. Por outro lado, lamentavelmente, o filme não escapa do ridículo em suas cenas finais, com a utilização de diálogos artificiais, que mais parecem discursos contra desigualdades e opressões. O filme procura se afastar de certas propostas que sempre veem no outro o responsável, quando a causa se encontra dentro da própria sociedade, no interior mesmo do processo civilizatório. Szifrón deixa tudo explícito, mas a encenação não convence. Por vezes, é importante e necessário deixar a palavra de lado e apostar na situação e nas imagens.

Impossível negar a Szifrón competência narrativa, mas, lamentavelmente, seu novo filme decepciona os esperavam um novo Relatos selvagens. A ideia de comparar a agente policial e o criminoso apenas constata que as causas da violência estão mais perto do que se imagina. Mas a forma como é exposta não está à altura da importância de tal constatação.