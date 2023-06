Reaberturas

Uma boa notícia é a que está sendo anunciada sobre a reabertura do cinema Victória. Na verdade, são duas, porque aquele cinema, seguindo uma tendência iniciada nos anos 1970 do século passado, já estava dividido em dois espaços, depois que o original foi fechado. A história, porém, é mais longa. O cinema original, com o nome de Vera Cruz, teve sua primeira sessão no dia 4 de setembro de 1940, com a exibição do filme A mulher faz o homem (Mr. Smith goes to Washington), realizado um ano antes por Frank Capra, tendo James Stewart, Jean Arthur e Claude Rains nos papéis principais. No início da década de 1950, o Vera Cruz, devido a problemas judiciais, foi fechado, mas voltou a funcionar, com o nome de Victória, no dia 12 de setembro de 1953, exibindo o filme A dupla do barulho, de Carlos Manga, concluído no mesmo ano e tendo como intérpretes principais Oscarito e Grande Otelo. Vale mencionar que o Vera Cruz, em 1943, lançou o primeiro filme de longa-metragem produzido pela Atlântida, Moleque Tião, dirigido por José Carlos Burle, com Grande Otelo vivendo um personagem baseado em algumas experiências pessoais. Segundo Leão da Silva Neto, no seu excelente Dicionário de Filmes Brasileiros, o filme antecipa temas sociais que só mais tarde seriam desenvolvidos pelo cinema brasileiro. Depois da reabertura em 1953, o Victória permaneceria em atividade, sempre com uma projeção de primeira qualidade, até o fechamento em 1998, reabrindo em 14 de maio de 1999 dividido em duas salas.

Também merecedora de registro é a história do cinema Imperial, inaugurado em 18 de abril de 1931. Na época, representou um grande avanço em termos de exibição cinematográfica. E assim permaneceu durante várias décadas como uma sala dedicada principalmente a filmes produzidos pela Fox e pela Metro, até que, em 9 de abril de 1952, a segunda empresa resolveu trocar aquele cinema pela dupla formada pelo Avenida e Colombo, abandonando o centro da cidade e abrindo espaço para outras decisões semelhantes. Com o fechamento do Guarany, com o qual formava uma dupla, o Imperial foi dividido em duas salas, para acolher o cinema fechado, na fase de centros exibidores com mais de um espaço. Ambos encerraram suas atividades em 4 de agosto de 2005. O edifício onde o Imperial estava situado permanece à espera de reformas várias vezes anunciadas e várias vezes adiadas. Quando tais reformas forem concluídas, em um dos andares funcionará um cinema dedicado a filmes selecionados e a mostras retrospectivas. Vale mencionar que há vários anos, centros culturais pertencentes ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, em outras cidades brasileiras, exibem ciclos com a obra completa de diretores importantes, além de mostras e lançamentos especiais sempre voltados à divulgação de títulos essenciais. No cinema Imperial foram lançados filmes da maior importância, como Lawrence da Arábia, de David Lean, Meu ódio será sua herança, de Sam Peckinpah, Cabaré, de Bob Fosse, A raposa do deserto, de Henry Hathaway, A malvada, de Joseph L. Mankiewicz, Uma rua chamada pecado, de Elia Kazan, Nasce uma estrela, de George Cukor, e muitas outras obras significativas que o cinema americano produziu na sua melhor fase, antes dos efeitos especiais e do período dedicado a obras interessadas em infantilizar espectadores adultos, salvo as tradicionais e honrosas exceções.

As atividades culturais dedicadas ao cinema eram comuns na cidade. Ciclos eram organizados e exibidos em salas comerciais, principalmente pelo Clube de Cinema de Porto Alegre, que em parceria com Ufrgs também realizou as mostras dedicados aos cinemas indiano, holandês, russo e soviético, polonês, alemão e britânico. Os dois primeiros foram realizados no auditório da Faculdade de Arquitetura. Os demais, no Salão de Atos da Universidade. Durante algum tempo, cinemas comerciais se transformara em cinemas de arte, como o Palermo, o Marabá e o Capitólio, hoje uma cinemateca que está honrando a atividade de manter vivo o cinema de todas as épocas.