Os clássicos e a atualidade

Vez por outra, em manifestações de admiradores do cinema, quase sempre ligados a outras atividades artísticas, encontramos declarações que condenam à velhice obras que marcaram a história de nossa arte. É uma obsessão um tanto estranha e que não aparece como julgadora da perenidade, ou não, de obras de outras formas de arte. Todas elas envelhecem, se o critério utilizado for apenas ligado a elementos exteriores, submetidos à cronologia ou prisioneiros de forças quantitativas.

Assim, seguidamente aparecem julgamentos expressos com frases do tipo "tal obra envelheceu", geralmente desprovidos de qualquer tipo de prova. As principais vítimas são aquelas que causaram impacto na primeira visão ou que acrescentaram novos elementos à narrativa cinematográfica. É normal que, depois de suas inovações serem assimiladas, tais obras não causem mais surpresa em quem as viu na estreia, até porque suas descobertas passam a ser empregadas pelo cinema de modo geral. Mas isto não é motivo para tais obras serem chamadas de velhas com sentido pejorativo e nem mesmo serem abandonadas.

É necessário, também, distinguir entre filmes que trazem elementos inovadores e criam mesmo uma nova linguagem e aqueles que, situados num determinado momento, utilizam formas já conhecidas de maneira inovadora. Por exemplo, um filme como Vertigo, de Alfred Hitchcock, não traz elementos novos em sua narrativa, mas pela maneira como utiliza recursos anteriormente aplicados, foi capaz de influenciar claramente uma produção inovadora como O ano passado em Marienbad, de Alain Resnais. É importante lembrar que o filme de Hitchcock está presente, em segundo lugar, na lista dos maiores de todos os tempos, segundo votação entre críticos e cineastas de todo o mundo, elaborada pela revista londrina Sight and Sound.

Uma das principais vítimas de um critério discutível e mesmo inaceitável é 2001: uma odisseia no espaço, de Stanley Kubrick. E não são apenas cultores de jogos eletrônicos ou admiradores de filmes dominados pela artificialidade permitida por técnicas destinadas a expulsar da tela qualquer traço de sensibilidade ou inteligência que decretam o envelhecimento daquela obra-prima. Até Umberto Eco, quando o filme tinha completado cerca de 20 anos, fez tal afirmação, seguida da confissão que o tinha revisto na televisão... Mesmo assim, é necessário lembrar que o tema da submissão à máquina - e ao que agora se chama de inteligência artificial -, ao que tudo está a indicar, não é algo a ser negligenciado.

O computador kubrickiano, utilizado, numa cena, como forma de homenagear Ingmar Bergman pela citação do jogo com a morte em O sétimo selo, é uma das provas da perenidade do filme e de que ele continua a ter muito a dizer, como todos os clássicos. No número no qual foi publicada a lista dos maiores da história, a Sight and Sound reservou um espaço para as preferências de diretores. Na lista dos cineastas, o filme de Kubrick aparece em primeiro lugar. Martin Scorsese - cineasta, professor e divulgador do passado do cinema, e que recentemente causou grande impressão em Cannes com seu mais novo trabalho - colocou 2001... como o grande destaque, uma das tantas opiniões a ser consideradas. Se o critério de alguns intelectuais for válido, no julgamento de alguns clássicos, então, é possível afirmar que muitas peças de outras artes cuja forma não é mais utilizada perderam a importância e o significado com o passar dos séculos.

Outra vítima de um critério equivocado é Hiroshima, meu amor, de Resnais. Vê-lo como superado e antigo é não perceber que suas anotações sobre a agressividade humana - simbolizada pela destruição de uma cidade e a humilhação imposta a uma jovem - permanecem atuais, ao transformar a utilização da energia atômica como arma de guerra e a violência praticada contra uma mulher como metáforas uma da outra: duas faces de um mesmo processo. Aqueles que observam o cinema de longe, geralmente esquecem que a força do "primeiro impacto", como chamou o crítico Antônio Moniz Vianna, por ocasião de uma reprise de Sinfonia de Paris, de Vincente Minnelli não é elemento necessário à permanência dos clássicos, em qualquer gênero ou forma de arte.