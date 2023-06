Testemunha e protagonista

O veterano cineasta polonês Jerzy Skolimowski, nascido em 1938, foi um dos alunos da escola de Lodz e, assim como Roman Polanski, foi um dos que depois do início da carreira em seu país procuraram o Ocidente, em busca de mais espaço para colocar na tela inquietações e críticas.

Ele chegou a colaborar com o futuro diretor de Chinatown em A faca na água, ainda na Polônia. Vale mencionar que Andrzej Wajda, o maior diretor polonês, também realizou filmes no exterior - entre eles, o extraordinário Danton. A diáspora polonesa revelou ao mundo uma das cinematografias mais ricas da Europa, mas sempre é importante lembrar que muitos filmes de inegável valor foram realizados no país - entre eles, Cinzas e diamantes, de Wajda, que nunca poderá deixar a lista de melhores de todos os tempos.

A carreira de Skolimowski no exterior nunca alcançou o mesmo nível de seus colegas citados. Agora, depois do silêncio de alguns anos, ele volta com um filme que vem obtendo repercussão mundial, depois de receber o Prêmio do Júri no Festival de Cannes do ano passado e ser selecionado entre os cinco concorrentes ao Oscar de Filme Internacional. O filme, intitulado Eo, o nome de seu protagonista, acompanha a trajetória de um burro que é atração em um circo e que passa a viver, depois da fuga, uma série de episódios que terminam por revelar ao espectador aspectos significativos do mundo e da civilização.

Segundo o próprio cineasta, o filme é uma homenagem a Au Hasard Balthazar, que Robert Bresson realizou em 1966 e que também tinha um jumento como personagem central. A produção, que foi exibida no Brasil com o título de A grande testemunha, é um dos destaques na filmografia do cineasta de Um condenado à morte escapou e Mouchette, longas-metragens que colocavam personagens entre grades reais ou simbólicas, em busca da liberdade e sempre em conflito com figuras que parecem concentrar todos os elementos da agressividade humana, mas sem esquecer de também focalizar gestos resistentes de bondade e humanismo.

Assim como Bresson, Skolimowski é extremamente meticuloso na realização de seu filme, sempre com a intenção de destacar a inocência e a serenidade em contraste com um mundo no qual a violência e também as pompas vazias e um tanto ridículas se destacam num cenário sempre modificado - o que torna a crítica ainda mais ampla. Assim, durante a trajetória da figura central, o que vemos é um mundo em desequilíbrio, povoado por criaturas guiadas pela brutalidade e que se movem num universo dominado pelas carências e, por isso, manchado pelos mais diversos gêneros de violência.

Várias vezes, o cineasta utiliza primeiros planos dos olhos de seu personagem, que contempla as imperfeições e as deformações do universo que o cerca e, por vezes, o ameaça. Na trajetória de Eo, vemos o fanatismo gerado por uma disputa esportiva; a infelicidade de uma família; a brutalidade estabelecida por distorções diversas; a demagogia e os rituais dominados pelo ridículo; a humilhação exercida contra desamparados e a resposta violenta da criatura humilhada.

Logo após a fuga do circo, o que vemos é um cenário dos mais eloquentes, uma revelação através da imagem da essência de um mundo em crise. E, para deixar tudo ainda mais claro - numa cena admirável -, o cineasta utiliza o célebre segundo movimento do quarto concerto para piano de Beethoven, onde o conflito entre a orquestra e o instrumento solista parece refletir um verdadeiro ataque de um mundo implacável contra um indivíduo que implora por sua libertação.

Na cena final - outro momento notável do filme -, a crítica é ainda mais vigorosa, porque desta vez o tema da agressividade surge de forma inesperada, como a lançar a culpa à própria ideia de civilização e à imposição da sobrevivência, numa espécie de condenação ao gênero humano. Mas nada de discursos óbvios, substituídos aqui por planos significativos, numa espécie de resumo de tudo que é criticado nesta obra cinematográfica por imagens precisas e vigorosas. O filme, aliás, praticamente prescinde da palavra, confiando na força das imagens e situações reveladoras, e, por vezes, também emocionantes, o que o consolida como um trabalho a valorizar um método essencial ao cinema.