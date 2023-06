Três cineastas

A repercussão obtida pelo mais recente filme de Martin Scorsese, Os assassinos da lua das flores, no recente Festival de Cannes, parece indicar que o cinema acaba de receber mais um título destinado a enriquecer sua história. O filme, exibido numa sessão especial, fora do concurso, foi o acontecimento de destaque na mostra francesa deste ano. Scorsese, 81 anos, tem em sua filmografia títulos dignos de serem incluídos entre os maiores momentos do cinema americano, como Motorista de táxi e Touro indomável. Além de cineasta, ele é um excelente professor de cinema, algo comprovado por dois de seus documentários, um dedicado ao cinema americano e outro ao cinema italiano. Seu novo filme cumpre uma das missões do cinema: revelar ao público acontecimentos que costumam ser escondidos pela história oficial. A ação transcorre no ano de 1920, no estado de Oklahoma, quando foram cometidos assassinatos por interessados em se apropriar das terras do povo Osage. Os índios tinham sido transformados em milionários depois que foram descobertas jazidas de petróleo em suas propriedades. Em um filme de três horas e 30 minutos de projeção, o cineasta parece ter se afastado de qualquer gênero de simplificação. Em muitos de seus filmes anteriores, ele se revelou um fascinado pelas complexidades, as contradições e os conflitos que cercam e oprimem o ser humano num mundo regido por interesses materiais e pela busca pelo poder. Os acontecimentos ocorridos em 1920 certamente voltam a servir ao diretor para falar do mundo atual. Dois antigos colaboradores de Scorsese, Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, estão no elenco, acompanhados de Lily Gladstone, muito elogiada, uma descendente de índios americanos e também parente distante de William Gladstone, que foi primeiro ministro do Reino Unido. A música foi composta pelo canadense Robbie Robertson, que ficou amigo e consultor de Scorsese, depois que o diretor realizou o documentário The Last Waltz, uma lição de como deve ser feito um registro cinematográfico de um espetáculo musical. Na fotografia trabalhou o mexicano Rodrigo Prieto.

Clint Eastwood, 93 anos, está iniciando mais um filme: Juror #2. Trata-se de um drama de tribunal, interpretado por Toni Collette e Nicholas Hoult. Entre os filmes que integram a obra de Eastwood, uma das mais notáveis do cinema, encontra-se o filme J. Edgar, sobre o célebre diretor do FBI. Hoover, um dos nomes mais destacados na luta contra os assim chamados inimigos da democracia americana, entre eles muitos cineastas, tem em seu currículo o fato de ter sido quem chefiou as operações destinadas a desvendar os crimes cometidos contra os Osage, em 1920. A curiosidade é que Leonardo DiCaprio, que interpretava o protagonista no filme de Eastwood, vive no de Scorsese, o papel de um homem apaixonado por uma índia da tribo ameaçada. Em muitos de seus filmes, o diretor de Os imperdoáveis abordou acontecimentos verídicos, além de ter realizado, para o então produtor Scorsese, um documentário sobre a importância do piano na história do jazz. O cineasta, que já afirmou que, em termos de trabalho, tem o português Manoel de Oliveira como modelo, declarou que este será seu último filme. Mas é bom lembrar que Oliveira ultrapassou o centenário realizando filmes.

Ridley Scott, 83 anos, concluiu seu novo filme, Napoleão, que está aguardando lançamento. Joaquin Phoenix vive o papel principal e está também no elenco Vanessa Kirby, uma das protagonistas de O filho, o magnífico filme de Florian Zeller. A figura de Napoleão foi várias vezes recriada na tela, sendo a mais famosa aquela em que o imperador foi interpretado no filme de Abel Gance, em 1927, pelo ator Henry Krauss. O imperador foi vivido no cinema por muitos atores, entre eles Charles Boyer, Herbert Loom e até Marlon Brando. E também é figura destacada em romances, como Guerra e paz, de Tolstoi, e também seria de uma sinfonia, se Beethoven não tivesse se decepcionado com sua trajetória. Scott tem dois clássicos em sua carreira, Alien - O oitavo passageiro e Blade Runner, sendo que um de seus filmes, O gladiador, foi o vencedor do Oscar, mas ele não recebeu o de melhor diretor, um dos erros mais grosseiros da Academia de Hollywood.