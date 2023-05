Prisão e censura

Depois de cumprir sete meses de prisão, Jafar Panahi, um dos mais destacados nomes do cinema iraniano, deixou a cadeia sob fiança e viajou para a França, onde mora sua filha. Não há informações se o diretor voltará ao Irã ou dará prosseguimento à sua carreira no exterior. O cinema iraniano, que sobrevive e continua se destacando, é um caso em que seus profissionais encontraram uma fórmula que de maneira alegórica vem falando dos problemas de seu país, sem recorrer a exageros e deformações. São poucos os filmes iranianos que aqui chegaram, a grande maioria deles exibida em salas culturais. Por vezes, os cineastas utilizam o próprio cinema como tema para falar das dificuldades em concretizar projetos numa sociedade em que a censura é severa. Na maioria das vezes, pelo menos nos títulos que foram exibidos no Brasil, eles utilizam crianças como protagonistas, sendo o mais notável de tal tendência o filme O espelho, realizado por Panahi em 1997. Nele, uma menina retira o véu e o joga ao chão, dizendo que não quer mais trabalhar no filme. Então, o que era uma obra de ficção sobre uma criança que espera a mãe em frente a um colégio se transforma em um documentário sobre uma menina que tinha sido contratada para atuar em um filme. Panahi também venceu o Festival de Veneza com O círculo, em 2000. Em 2015, conquistou o prêmio principal de Cannes com Taxi Teerã, com a ação desenrolada num pequeno espaço, símbolo de uma prisão. O cineasta voltou a se destacar em Cannes quando, em 2018, seu filme 3 faces foi premiado pelo melhor roteiro.

O caso Panahi não é único, já que muitas vezes, no passado, diretores de cinema não apenas foram censurados, como também presos. Há o caso de Sergei Paradjanov, preso em 1973 e libertado quatro anos depois, acusado de homossexualismo e tráfico de ícones, um pretexto utilizado pelas autoridades da então União Soviética, segundo Jean Tulard em seu Dicionário. Na época, houve grandes protestos e não foram poucos os diretores europeus que assinaram manifestos por sua libertação. Seus filmes contrariavam as diretrizes então vigentes naquela União formada por diversas repúblicas. Paradjanov era georgiano e viveu entre 1924 e 1990. No Brasil, foram exibidos alguns de seus filmes, entre eles o famoso Cavalos de Fogo, realizado em 1965. E há também o caso de Sergei Eisenstein, que foi obrigado a cortas várias cenas de Outubro, a fim de que Trotsky fosse eliminado da revolução de 1917. Eisenstein também não pode coletar a trilogia sobre o Tzar Ivan, depois da segunda parte ter sido proibida. E nos Estados Unidos, o macarthismo deixou sua marca, proibindo diretores e roteiristas de trabalhar, expulsando Chaplin e colocando na prisão Edward Dmytrick, além de obrigar Joseph Losey, Jules Dassin e outros buscarem trabalho na Europa. E sempre é bom lembrar o roteirista Dalton Trumbo, que ganhou um Oscar atribuído a outro pelo roteiro de A princesa e o plebeu, uma obra-prima dirigida por William Wyler.

No Brasil, as coisas chegaram ao ridículo quando foram proibidos, entre 1970 e 1973, filmes que em outros países as famílias levavam crianças para assistir. Um desses foi A aventura é uma aventura, comédia realizada por Claude Lelouch em 1972, que foi vetada para todo o público porque, nos créditos finais, algo acompanhado por poucos espectadores, numa lista de possíveis famosos a ser sequestrados por um atrapalhado grupo de criminosos, estava Pelé. No mesmo período, foram proibidos filmes de Stanley Kubrick, Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci. Fora do cinema, também foram vetadas cartas de James Joyce e gravuras de Picasso, além da censura à imprensa. Não há caso na história de censores terem sido absolvidos pelo passar do tempo.

Ao contrário, todos foram condenados. Por tudo isso é preciso ter cuidado com a missão indispensável de impedir que vândalos, néscios e criminosos ameacem a todos nós com a violência e o apelo a golpes de estado, utilizando redes sociais como instrumentos de organização. E sempre será importante conhecer o inimigo da democracia, antes que ele transforme fantasias em realidade.

De certa forma a censura, além de prejudicar a cultura e o pensamento criativo, também faz com que os inimigos da liberdade atuem nas sombras, para eles o território ideal.