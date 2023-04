Atualidades

>> Aos 93 anos, Clint Eastwood estará iniciando em junho a realização de seu novo filme, intitulado Juror #2. O realizador está afirmando que este será o último título de sua filmografia. Alguns duvidam disso, pois o cineasta havia afirmado antes que seu modelo era o português Manoel de Oliveira, que ultrapassou o centenário realizando filmes. Eastwood, como se sabe, é o realizador de muitos filmes admiráveis, principalmente Os imperdoáveis e Menina de Ouro, ambos premiados com o Oscar, dois momentos em que a Academia de Hollywood exerceu de forma correta seu julgamento. Há outros momentos notáveis na carreira do diretor, entre eles aquele díptico sobre a guerra no Pacífico, integrado por A bandeira de nossos pais, exibido aqui com o título de A conquista da honra, e Cartas de Iwo Jima. Os organizadores do Festival de Cannes, inconformados com o fato de jurados daquela mostra nunca terem premiado Eastwood, corrigiram o erro com uma Palma de Ouro especial, justificando o ato ao classificar a obra do realizador como um prolongamento no mesmo nível do cinema de John Ford, Roberto Rossellini, Robert Bresson e Satyajit Ray. O filme deverá ser lançado em 2024. O novo filme de Eastwood será interpretado por Nicholas Hoult e Toni Collette.

>> No Festival de Cannes deste ano, um cineasta brasileiro estará concorrendo à Palma de Ouro. Karin Ainouz, que atualmente mora na Alemanha, estará disputando o prêmio com o filme Firebrand, que tem nos papéis principais Alice Vikander e Jude Law. O tema é inédito no cinema, já que se trata de colocar no centro da ação Catherine Parr, que foi a última esposa de Henrique VIII. A única vez que um cineasta brasileiro recebeu a Palma de Ouro foi no ano de 1962 quando Anselmo Duarte concorreu com O pagador de promessas, versão da peça de Dias Gomes. Entre os filmes que Ainouz realizou no Brasil estão O céu de Suely, A praia do futuro e A vida invisível. Outros filmes brasileiros, embora não premiados, obtiveram reconhecimento e alcançaram repercussão, como Vidas secas, Memórias do Cárcere, Deus e o diabo na terra do sol, Bye bye Brasil, assinados por Nelson Pereira dos Santos (os dois primeiros), Glauber Rocha e Carlos Diegues. Rocha também ganhou o Prêmio Especial do Júri na categoria de curtas-metragens com o seu documentário sobre o funeral de Di Cavalcanti.

>> O Festival de Cannes deste ano estará, também, prestando duas merecidas homenagens. Uma delas ao ator Harrison Ford, que aos 80 anos de idade está voltando ao papel de Indiana Jones, favorecido, é claro, por recursos que hoje fazem de tudo em fotografias e em imagens em movimento. A distinção a Ford não deixa de ser também uma homenagem a Steven Spielberg, criador do personagem em parceria com Lawrence Kasdan, George Lucas e Phillip Kaufman em 1981, ano em que foi lançado Os caçadores da arca perdida, dirigido por Spielberg, a partir de um roteiro dos citados. Spielberg continuou a dar vida ao personagem em mais três filmes, todos com o mesmo ator e sempre inspirados nos seriados das décadas de 1930 e 1940. Isso significa que, de 15 em 15 minutos, há uma situação de perigo. O novo filme, que será exibido no Festival, tem o título de Indiana Jones e a relíquia do destino. Spielberg é produtor executivo e a direção vem assinada por James Gold, o realizador de Logan, aquela homenagem a Shane (Os brutos também amam). Outro homenageado na mostra será Martin Scorsese, o grande cineasta de O touro indomável, Cassino e A invenção de Hugo Cabret, um incansável batalhador pela conservação de filmes, um incentivador de movimentos culturais ligados ao cinema e também um excelente professor, algo provado pelos seus documentários sobre os cinemas americano e italiano. O último filme de Scorsese, Killers of the flower moon, será exibido em noite especial. Scorsese e Spielberg são os produtores do aguardado O maestro, biografia de Leonard Bernstein, interpretado e dirigido por Bradley Cooper, que antes, iniciando a carreira de diretor, realizou a quarta versão de Nasce uma estrela, interpretado por ele e Lady Gaga.