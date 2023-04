Dois clássicos

Há filmes que tem a característica de permanecer atuais, não importando o tempo passado desde sua realização. Em primeiro lugar por colocar em cena personagens verdadeiros em lugar de marionetes manipulados por quem pouco ou nada tem a dizer. Outra característica de certas obras imunes ao passar dos anos é a propriedade de, a cada revisão, revelar algo que não havia sido inteiramente percebido na estreia ou nas vezes anteriores em que foram vistas. Certa vez um crítico afirmou que descobertas feitas a cada revisão era algo que permitia a imaginária mas correta constatação de que um montador invisível havia acrescentado algo novo à versão original. O próprio desenrolar de fatos ocorridos na sociedade e o enriquecimento do poder de observação causado pelo processo de amadurecimento individual são os responsáveis pelo processo que tem enriquecido certos filmes, transformando-os não apenas em clássicos e também em obras sempre importantes e reveladoras. Se atualmente, com as tradicionais e honrosas exceções, a mediocridade ocupa as telas, espalhando superficialidades e de certa maneira diminuindo o tamanho do cinema, é de se aplaudir os que, utilizando meios diversos, inclusive salas de cinema que permitem sempre a melhor avaliação, procuram colocar à disposição do público, obras-primas realizadas há algum tempo. Se museus, bibliotecas e salas de concerto exercem seu papel de manter vivos tesouros e momentos que fazem parte da cultura humana, também é importante a divulgação de títulos cinematográficos que são indispensáveis para o processo do conhecimento. Recentemente, dois filmes estão fazendo parte da programação do Telecine Cult, que já foi bem melhor no passado, quando organizava ciclos dedicados a mestres do cinema, e que por vezes volta a seu projeto original. Os filmes em questão, Hiroshima, Meu Amor, de Alain Resnais, e Duas mulheres diabólicas, de Claude Chabrol, cada um à sua maneira, se revelam atuais. O primeiro é um dos maiores de todas as épocas, e o segundo causa um impacto considerável, até por se relacionar a acontecimentos recentes.

Hiroshima foi exibido em Porto Alegre em 1960, no cinema Ópera, permanecendo um mês em cartaz, com cinco sessões diárias. Eram outros os tempos. Na época foi visto por alguns como um requisitório sobre o ataque atômico contra aquela cidade. Nesse sentido era impressionante, sobretudo no trecho inicial. Mas, além disso, também atacava a caça às bruxas ocorrida na França após a libertação, algo que transformava a personagem principal numa vítima por toda a vida. Assim, a agressividade era dividida em duas, uma sendo a imagem da outra. O filme de Resnais continua sendo um ensaio sobre a agressividade humana, focalizando sua forma maior como também seu emprego em espaços menores, mas igualmente reveladores. E certamente foi por isso que o filme, que deveria participar da mostra oficial do Festival de Cannes foi retirado da competição e apresentado fora do concurso, quando causou profunda impressão. Os protagonistas eram vítimas de uma violência que não apenas em guerras se manifesta. Como narrativa cinematográfica, o filme continua insuperável em seu brilhantismo e em suas descobertas. E continua chamando a atenção o fato de Resnais ter adotado recursos operísticos em vários momentos, auxiliado pela partitura escrita por George Delerue e Giovanni Fusco. É por isso que o trecho inicial pode ser classificado como uma abertura de ópera.

Chabrol realizou Mulheres Diabólicas, cujo título original é La cérémonie, em 1995. É um filme notável de um dos maiores realizadores do cinema. O realismo de cena impera e a narrativa utiliza um crescendo dramático magnífico. O desfecho, habilmente preparado, causa impacto profundo. Ao som de um momento marcante da cultura ocidental, o Don Giovanni recriado por Mozart e Da Ponte, o espectador presencia algo que revela o que se encontra oculto e que por vezes se revela. Chabrol aprecia esses contrastes, e já havia utilizado o Liebestod de Tristão e Isolda, de Wagner em seu segundo filme, Os primos, em 1959, e também uma das Canções sérias, de Brahms, em A besta deve morrer, em 1969. A cultura servindo de moldura para a barbárie. A grande contradição de uma civilização incompleta.