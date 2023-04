O talento e a mercadoria

O ator Ben Affleck vem tentado ser, também, um diretor de prestígio. Em 2012 chegou a ganhar um Oscar por Argo, premiação que foi um dos tantos equívocos cometidos pelo pessoal da Academia nos últimos anos, se assim se pode definir uma política destina a esconder o que realmente interessa ao cinema. Seu novo filme, este Air: a história por trás do logo é um exemplo perfeito de como um tema interessante pode se transformar num filme que fica muito distante do que poderia ser alcançado, se o objetivo fosse realmente falar com alguma profundidade sobre o assunto abordado. O combate travado entre a Adidas e a Nike pela associação com o atleta Michael Jordan, reduzido à atuação de Sonny Vacaro, se distancia bastante do que poderia resultar de um filme no qual seriam abertas diante do público as cortinas que escondem, mas não totalmente, a não ser para os mais ingênuos, as forças que comandam o espetáculo tornado fascinante pelo brilho de algumas estrelas. Os bastidores, como se sabe, raramente são expostos, embora muito do que permanecia nas sombras atualmente começa a aparecer, até mesmo através de filmes como este, apesar de sua superficialidade e pelas limitações impostas pela determinação em dar maior valor a fatos e deixando de lado qualquer gênero de interpretação sobre eles. Como diria Fritz Lang, nunca perdemos tempo em um cinema, pois se o filme nos desagrada temos a compensação de imaginar como o faríamos. O cineasta falava como um autor diante de um desperdício. Ao espectador, resta imaginar como determinado tema seria desenvolvido por diretor mais competente e interessado em expor conflitos e dilemas enfrentados pelo ser humano.

O filme de Affleck procura o diálogo como ponto principal de apoio e, muito influenciado pela televisão, confere ênfase a primeiros planos e a uma iluminação mais apropriada à pequena tela doméstica. O grande Hitchcock, ao realizar uma de suas obras-primas, Psicose, também recorreu à mesma fonte, mas a reformulou de forma a torná-la elemento enriquecedor da narrativa, principalmente pela rapidez de algumas sequências. Agora, o que vemos é uma clara tentativa de tornar o desenrolar da ação acessível a um público pouco exigente e acostumado a acompanhar narrativas fáceis, o que certamente é do interesse dos que não sabem se comportar numa sala de cinema, mesmo que antes do espetáculo começar sejam feitas repetidas advertências sobre o incômodo causado por celulares ligados. Assim, somos apresentados a personagens que parecem estar sempre à beira do descontrole emocional, ou então interpretando figuras um tanto grotescas, como se estivessem vivendo caricaturas. É um velho truque usado em comédias sem categoria alguma. Nem as referências ao nazismo e a um belo e histórico discurso do Martin Luther King são suficientes para conferir importância ao filme de Affleck.

Porém, seria injusto não destacar a presença de Viola Davis, que parece estar em outro filme ao dar vida a mãe de Michael e até contribuindo de forma expressiva para a única cena realmente digna de ser vista: o encontro entre ela e Sony, na casa da família do atleta. Quanto ao monólogo do personagem de Matt Damon na reunião decisiva, a oração pode ser eloquente, mas não é utilizada para enriquecer o conjunto. O filme, certamente, perde a oportunidade de transformar o episódio focalizado numa síntese do processo destinado a revelar como a mercadoria é algo capaz de satisfazer necessidades materiais ou originárias na alegria causada por gestos de perfeição, seja no esporte ou em qualquer atividade relacionada à expressividade causada pelo movimento perfeito e pela conclusão digna de um processo destinado a exaltar a harmonia e a perfeição. É o que surge na cena em que Sony observa um vídeo. Tudo isso merecia um filme melhor, sem concessões à vulgaridade e a um realismo tão falso como indesejado. Mas é o que resta ao espectador: constatar que não basta um tema, algo que pouco representa quando a direção não o aborda de maneira a transformá-lo em imagens reveladoras de algo que merecia ser destacado.