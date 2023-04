Trágica obsessão

Um dos participantes da mostra principal do Festival de Cannes do ano passado, A esposa de Tchaikovsky, escrito e dirigido por Kirill Serebrenikov, é mais uma tentativa de reconstituir o penoso relacionamento do compositor com Antonina Ivanovna Milyukova, jovem por ele apaixonada e que, movida por um impulso que não a abandona, convence o músico a aceitar um casamento de conveniência, algo que deveria servir de instrumento destinado a fazer a sociedade russa da época esquecer as preferências sexuais do autor. Não é a primeira vez que tal tema chega às telas. Em 1971, o diretor Ken Russell, na época um realizador que tinha grande prestígio entre a crítica e obtinha êxito nas bilheterias, realizou Delírio de amor (The music lovers) sobre o mesmo tema. Russell, que havia se tornado famoso por uma série de filmes realizado para a BBC e dedicados a compositores célebres, chocou alguns espectadores por uma abordagem franca e ousada. Seu filme recebeu críticas negativas de conservadores, que não admitiram que um compositor tão celebrado fosse focalizado daquela maneira. Cinquenta e dois anos se passaram e, atualmente, a atual reconstituição de preconceitos e sofrimentos vivenciados numa sociedade como a russa do século dezenove, dominada pelo conservadorismo e deformações sociais, como o filme procura acentuar, não causa maior impacto - foi lançado em Porto Alegre apenas numa sala e em sessão única -, mas perde em comparação com aquele de Russell, que, ao contrário de Serebrenikov, tentou chegar às raízes do comportamento de seu personagem. O cineasta russo desloca o foco para a mulher apaixonada, deixando o compositor em espaço secundário, mas mesmo assim relevante, enquanto expõe com mais detalhes o drama da protagonista.

No filme de Russell, por exemplo, a presença de Nadejda von Meck, a viúva de um engenheiro que, sem nunca ter encontrado o compositor, lhe prestou ajuda financeira, algo que possibilitou ao músico tranquilidade material, funcionava como uma figura materna ao mesmo tempo protetora e opressora. O tema edipiano não aparece assim de forma tão clara no filme atual, embora a família de Antonina seja vista como elemento com o qual a aluna do conservatório entra em conflito. Assim, o casamento com um artista famoso poderia ser visto como uma possibilidade de fuga de tal ambiente. É partir desse ponto que o cineasta procura expor o essencial de seu trabalho. Seu filme é dominado por uma atmosfera sombria, sem a presença de uma luz que indique caminhos e esperanças. O cenário exterior praticamente é ignorado. As pessoas parecem fantasmas e, em alguns casos, profetas do caos. O surgimento da mulher cujas palavras indicam o futuro de Antonina é um exemplo. E a prostração diante de ícones, templos e autoridades religiosas expressa o clamor de preces que não serão atendidas. De certa maneira, o filme de Serebrenikov é um olhar crítico sobre obsessões não devidamente esclarecidas e sobre personagens incapazes de orientarem pela lucidez. As seis semanas de um casamento, na verdade um tempo em que a ingenuidade e o desejo são violentados, oferecendo assim espaço para a loucura, resumem o equívoco causado pelo desconhecimento das causas da angústia e da desorientação.

Os créditos finais do filme comunicam ao público que Antonina Ivanovna faleceu nos dias de tumulto de 1917, que terminaram com a queda do regime tzarista. Ao acentuar certas características do período, parece que o cineasta não pretendeu organizar imagens que fizessem referência a outro período, o atual. Além de não procurar as causas de certos comportamentos, tanto de Antonina quando o de sua paixão, ele se contenta em expor o capítulo anterior a um processo que se concluiu com magnatas se apropriando do poder. Não estamos diante de um filme disposto a retirar do cenário preconceitos e antifeminismos, mas limitado por um olhar fixado em exterioridades. E os admiradores da música de Tchaikovsky devem, no entanto, ser advertidos do fato de o filme recusar a utilização de suas obras mais conhecidas, recorrendo apenas a pequenos fragmentos de peças muito distantes da popularidade. De certa forma é um mérito, pois revela que o realizador estava mais interessado em fazer ouvir sua voz.