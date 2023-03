A crise maior

Florian Zeller, dramaturgo e encenador francês, o mesmo realizador do admirável Meu pai, volta a mostrar, em Um filho, que sua chegada ao cinema deve ser saudada como algo que está enriquecendo uma arte que, nos últimos tempos, vem sofrendo ataques destinados a transformá-la em instrumento de forças formadas pela mediocridade e ameaçada pelo culto do superficial. Há exceções, algumas brilhantes, mas o que se tem visto é uma presença exagerada de espetáculos desprovidos de significado e merecedores de uma atenção despropositada. O filme anterior do cineasta foi um dos que concorreram ao Oscar de 2021, quando Anthony Hopkins foi premiado como melhor ator. Mas o Oscar, como se sabe, se transformou em algo a não ser mais levado a sério - a não ser por aqueles comprometidos com sua divulgação e especialistas involuntários em exposições tão ridículas quanto indispensáveis de sua própria falta de relevância. Hopkins, que está presente em Um filho em apenas uma cena, por sinal importante, não depende de prêmios para ter seu talento evidenciado e sua participação no novo filme não é a única a ser aplaudida, pois os demais intérpretes formam um conjunto expressivo, exemplo do que é atuação diante de uma câmera cinematográfica. Um dos fatores que mais chama a atenção no trabalho de Zeller é que ele, vindo do teatro, onde é considerado um dos grandes nomes da atualidade, revela ter uma noção perfeita da diferença entre as duas artes. Seu novo filme, assim como o primeiro, foi adaptado ao cinema por ele próprio em parceria com Christopher Hampton, a mesma dupla do anterior.

Falar da família, este microcosmo, é falar do mundo e suas leis. Assim como o filme anterior não era apenas um relato de um caso clínico, reconstituído nos mínimos detalhes, que se transformam em símbolos de uma realidade mais ampla, o que agora estamos vendo parte de um caso de depressão, transformado numa recusa radical dos valores impostos ao ser humano. É notável a maneira como Zeller, partindo de uma peça de teatro, consegue ampliar o cenário e a participação dos personagens de forma a reconstituir rituais, que vão do sorriso forçado a movimentos que parecem cuidadosamente ensaiados. O bem-sucedido executivo interpretado por Hugh Jackman é o exemplo do participante de uma coreografia seguida pelos que integram o mecanismo que exige comportamento determinado. Aos poucos, no entanto, essa aparência de poder e serenidade vai cedendo espaço para manifestações até então contidas. A cena do encontro com o pai, um dos grandes momentos do filme, reconstitui de forma habilidosa o passado do protagonista e também seu relacionamento com o filho. O encontro de duas gerações revela, portanto, pelo menos parte do drama vivido pela mais nova, embora em nenhum momento o filme se aproxime da criação de um vilão. O pai mais velho é dominado pela agressividade, representada pelo culto da caça, que o cenário expõe de forma precisa, e ao mesmo tempo um cínico rancoroso devido à crise do Ocidente e seu confronto com a potência emergente. De certa forma, ele é a expressão de um processo que há muito deveria contido.

Mas onde o filme atinge seu ponto de maior dramaticidade é mesmo no universo familiar, quando então são expostos muitos dos signos de uma fase da história humana, desde as primeiras imagens de um ser humano - e seu contraste com o adulto comprometido com leis exteriores - até a aparição repentina de um passado recente, algo que em poucos minutos já coloca um dos temas principais do drama. Um início perfeito para um relato sempre tenso e que por várias vezes surpreende o espectador. Ao contemplar a dramaticidade causada por ações humanas destinadas a abrir um novo caminho, mas que colocam em segundo plano vidas que pensam habitar um mundo perfeito, que de repente se desfaz, o relato atinge uma rara força dramática. E como poucos explora de forma perfeita o sofrimento causado pelo sonho desfeito e da imaginação que se transforma em tenaz causadora de dor profunda. Este novo filme de Zeller é realmente algo incomum. Sua ausência em festas e premiações é uma evidência de uma crise que, não afetando apenas o cinema, revela a falta de critérios e a inversão de valores presentes em nossos dias.