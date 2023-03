Inimigo oculto

Não basta um tema importante ser abordado. Não é suficiente um assunto oportuno ser colocado na tela. Em qualquer arte não é a escolha do assunto o fator decisivo para uma avaliação positiva ou que garanta um resultado significativo. Um cineasta já lembrou que a escolha de uma obra-prima literária não é caminho assegurado para um filme de importância. Ao contrário, na maioria das vezes filmes notáveis são feitos a partir de originais bem distantes da excepcionalidade. Claro que isso não impede que acontecimentos de expressiva importância ou originais que integram o patrimônio cultural da Humanidade possam dar origem a monumentos cinematográficos. Porém, é óbvio que o desenvolvimento de qualquer proposta exige que o resultado final seja algo que contribua para que seja mais amplo o conhecimento e mais profunda a constatação do valor da obra ou do significado do acontecimento focalizado. Além do aspecto artesanal, há outro, mais importante, a ser destacado. Mesmo que o encenador seja um exímio orientador de intérpretes e saiba utilizar com perfeição os elementos da linguagem cinematográfica, mesmo que seus companheiros de empreitada dominem com perfeição suas respectivas áreas de trabalho, se a visão do encenador não permite que o interesse seja mantido, que a narrativa seja dominada pela repetição, e que os acontecimentos não tenham suas causas devidamente expostas, o resultado final nunca será satisfatório.

Entre mulheres, filme realizado por Sarah Polley, tem por base duas fontes. Uma é um romance escrito por Mirian Toews, por ela mesma transformado em roteiro, em parceria com a diretora. O fato de o original ter sido inspirado por acontecimentos ocorridos numa localidade boliviana, mais precisamente numa colônia da seita menonita, permite tal constatação. Mas isso, a se considerar o que é visto na tela, assume posição de pouca ou nenhuma importância para a cineasta. O que lhe interessou foi reconstituir os episódios de uma forma a transformar fatos reais em uma alegoria sobre a brutalidade exercida pelos homens da colônia que chegaram ao ponto de anestesiarem as mulheres e assim violentá-las. A operação realizada pela diretora é correta, pois, como se sabe, é um erro primário deformar a realidade pela imposição de opiniões, impor o símbolo ao real, uma maneira de discursar de forma demagógica e assim seguir aquela orientação que aconselha dizer o que a plateia quer ouvir, a fim de receber aplausos e elogios. O ponto mais interessante no trabalho de Polley é a forma escolhida que retira de cena os criminosos, acompanhando de perto a reunião das vítimas, que devem decidir entre ficar na colônia ou partir em busca de um novo mundo.

Polley optou por realizar o filme de forma a lembrar o que antes era chamado de teatro filmado. O cenário é sempre o mesmo e as discussões, que permitem alguns momentos de autenticidade elogiável, não se afastam do tema da agressividade masculina. Porém, a obra ganharia em emoção e lucidez se, além de expor em palavras a agressividade, buscasse os sinais da repressão no comportamento humano e as respostas por vezes insanas a tal controle. Só numa pequena cena a agressividade se espalha. Mas a verdade é que, defendendo uma causa das mais justas e condenando preconceitos e a utilização de seres humanos em objeto, o filme de Polley não evita a monotonia. Não por culpa das atrizes e de apenas um ator, mas por não desenvolver um tema que permitiria a criação de uma dramaticidade à altura do tema abordado. O professor que tudo anota, figura dominada pela timidez, pode ser visto como representante de outro gênero de vítima de uma civilização que sonega a parte da Humanidade informações e conhecimentos necessários a uma ordem social marcada por valores essenciais. O rosto daquela personagem vivida por Frances McDormand, uma das produtoras do filme ao lado de Brad Pitt, expõe um pessimismo que, de certa forma, funciona como uma advertência para as que partem em busca da liberdade, cena semelhante ao epílogo de duas obras-primas: Vinhas da Ira, de John Ford, e A canção da estrada, de Satyajit Ray.