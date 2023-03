Harmonia desfeita

O diretor belga Lucas Dhont se revela adepto de um cinema que aposta, principalmente, na expressividade do rosto humano, sem esquecer a relevância exercida pelo cenário que cerca os personagens. Close é um filme que segue aquele caminho aberto por Jean Renoir em Toni, realizado em 1934, obra que exemplificou de forma bem clara como enriquecer a linguagem cinematográfica através do realismo. O modelo foi seguido pelos neorrealistas italianos logo após a Segunda Guerra Mundial, e mais tarde também por aqueles iranianos que conseguiram escapar da censura falando de crianças para expor os dramas vividos pelos adultos. Personagens e realidade são os fundamentos do cinema e por isso os preocupados apenas com a forma tendem a ser colocados em espaços inferiores pelo aprimoramento do olhar dos espectadores. É também importante lembrar que criadores de novos espaços como Orson Welles e Alain Resnais não excluíram o personagem esculpido com material extraído da realidade em obras como Cidadão Kane e Hiroshima, Meu Amor. O filme de Dhont recebeu no Festival de Cannes do ano passado o Grande Prêmio do Júri, na verdade o segundo lugar, pois a mostra foi vencida por Triângulo da tristeza, de Ruben Östlund, que recebeu a Palma de Ouro. Close, com seu despojamento e seu olhar atento para a adolescência, é certamente uma das tantas propostas que, numa fase de rendição a uma espetaculosidade que revela apenas o vazio e a falta de poder de observação, se destaca pela forma como se aproxima do relacionamento de dois meninos de 13 anos, que pelo seu comportamento se transformam em vítimas da incompreensão. Ao que parece, Dhont tem Os incompreendidos, realizado em 1959 por François Truffaut, entre seus filmes preferidos.

Um dos acertos do roteiro, escrito pelo diretor e Angelo Tijssens, é não fazer dos adultos os vilões da história. São os integrantes da mesma geração, todos compartilhando o mesmo ano escolar, vivendo, portanto, parte de suas existências no cenário onde a civilização começa a moldar seus integrantes, que, agindo de forma sistemática, devido a uma visão ainda ingênua da natureza humana, exercem papel decisivo para o final de um relacionamento não devidamente elaborado devido à pouca idade dos protagonistas. Em um dos planos da parte inicial da narrativa, vemos os dois amigos compartilhando a atenção da mãe de um deles, como se fossem irmãos protegidos pela figura materna. Mas o mundo que espera os meninos nem sempre é regido por tal gênero de proteção. As flores e o trabalho em família não são proteção suficiente para inimigos reais ou imaginários. Um dos acertos do filme, por sinal, é de certa maneira colocar em cena no início da narrativa esses inimigos que através da imaginação se transformam em ameaças aos protagonistas, que parecem estar num abrigo, em busca da proteção diante de ataques que, aos poucos, se materializam no mundo real. O cineasta está falando de personagens acossados pela realidade, numa espécie de versão juvenil de Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh. No filme belga, no entanto, a agressividade, simbolizada pela guerra distante, está bem próxima.

A agressividade não é apenas aquela do mundo exterior. Ela está no interior da própria vítima. Aquele que se sente injuriado vai aos poucos se afastando e escolhe um esporte feito de gelo e força para responder às agressões. Seu ferimento não deixa dúvida e quando o gesso é retirado começa o processo de elaboração. O diálogo com a mãe do amigo é também marcado pela violência e, ao terminar na cena da floresta, o equilíbrio volta a se manifestar. E há também o adágio interpretado por um dos protagonistas. Essa forma, uma procura da paz e da harmonia, é duas vezes utilizada no filme de maneira primorosa para dar expressão ao temperamento de ambos os jovens. E no epílogo, o olhar para a plateia quase repete o filme de Truffaut antes citado, o que reforça o tema da condenação de um mundo erguido sobre alicerces materialmente fortes, mas não solidificados pelo necessário e insubstituível humanismo.