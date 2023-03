A fama e a realidade

Numa fase em que a maior parte da produção cinematográfica tem se dedicado aos fogos de artifício e às fantasias pouco reveladoras um filme como Tar, de Todd Field, é, sem dúvida, um ato de coragem, ao apostar numa narrativa densa, sem concessões e a explorar um universo pouco divulgado pela mídia, quando não praticamente ignorado. O filme, que se distancia de biografias ficcionais ou verdadeiras sobre artistas e criadores do universo da chamada música clássica - na verdade, uma construção em andamento e que por meio da elaboração tem procurado, através dos séculos, expressar sentimentos ainda não alcançados pela palavra - cria a figura de uma maestra de talento excepcional que, quando o filme começa, já é a titular da Filarmônica de Berlim. Field, que está agora em seu terceiro longa-metragem, foi ator no último filme de Stanley Kubrick, De olhos bem fechados, e como aquele cineasta parece ser um melômano dos mais fascinados. No roteiro, escrito por ele mesmo, demonstra estar familiarizado com o mundo no qual transcorre a ação. Um dos exemplos é a referência à violoncelista Jacqueline Dupre, tida como um dos grandes nomes em tal instrumento e de carreira curta devido à esclerose múltipla. Ela foi casada com Daniel Barenboim, regente e pianista nascido na Argentina, e que, entre outras atividades, criou uma orquestra formada por jovens palestinos e israelenses, colocando-se assim entre os nomes que, numa época em que a barbárie volta a se manifestar, agem em nome da civilização.

O filme de Field também foge da biografia tradicional, seja ela fictícia ou real. De certa forma, o relato lembra um filme como A malvada (All about Eve), realizado em 1950 por Joseph L. Mankiewicz, no qual recursos teatrais eram utilizados para falar sobre métodos e ambições de uma estrela em ascensão no mundo do teatro. Agora, uma artista famosa está concluindo uma integral das sinfonias de Gustav Mahler, preparando uma versão da quinta, a mesma cujo adagietto foi utilizado por Luchino Visconti na faixa sonora de Morte em Veneza. O filme encaminha a protagonista para um destino semelhante ao protagonista daquele clássico. As cenas finais de Tar, durante o qual o recurso à elipse é utilizado de forma admirável, são concluídas em um momento no qual a tecnologia parece a tudo superar, obrigando o ser humano a usar máscaras e ao mesmo tempo impedindo-o de ouvir o som verdadeiro. O último ato resume o sentido da obra, mas este fica explícito em várias passagens, entre elas aquela no qual Linda, este seu nome verdadeiro, encontra o irmão, numa cena em que a crise familiar é claramente exposta.

Todo um empenho em comunicar as intenções de um compositor, missão de um maestro, não exclui a subjetividade e os impulsos de um regente, o que pode levar a descobertas e revelações. Mas o tumulto do real não deixa de ser uma força causadora de desequilíbrios. As cenas da fúria da protagonista transformada em uma pugilista e sua ameaça a uma menina na escola, sem esquecer o fato de que a filha está proibida de frequentar espaços da casa, são exemplos definitivos e esclarecedores de impulsos não devidamente controlados e dotados de força repressora. E há também o mundo exterior, simbolizado pela loucura da vizinha e também pelo desejo de uma família, em não assustar possíveis compradores do apartamento vago com o 'ruído' produzido pela maestra e compositora em um piano. E, nos nomes escolhidos, muitas referências, desde um bilionário que gravou a Segunda Sinfonia de Mahler, a da Ressurreição, até a escolha do primeiro nome de um dos maiores nomes da nova geração, Andris Nelsons, utilizado para o personagem que antecedeu a maestra na orquestra de Berlim, um agora envelhecido regente que recorda com pesar os métodos de desnazificação que não pouparam nem mesmo Wilhelm Furtwangler - que, segundo seu defensor, várias vezes demonstrou ser um antinazista, embora tenha regido a Filarmônica de Berlim durante o regime hitlerista. Esta e outras contradições são exploradas com habilidade num filme incomum por vários motivos, entre eles a agressividade por vezes revelada, como na perna trêmula do rapaz que não gosta de Bach por ser o autor da Missa em Si Menor pai de muitos filhos.