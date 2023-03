Cancelamentos

Em sua coluna publicada sexta-feira passada no jornal O Estado de São Paulo, Marcelo Rubens Paiva publicou um texto oportuno sobre o tema do cancelamento. Como se sabe, alguns criadores do campo cultural têm sido atacados por seu comportamento e posições políticas, o que fez com que algumas obras de arte tenham sido colocadas no limbo nos últimos tempos, sofrendo assim uma condenação que deveria ficar restrita a seus autores. O autor da crônica lembra, com razão, que tal método não é novo e lembra o caso de Richard Wagner, antissemita assumido e compositor preferido de Adolf Hitler. O autor de Os mestres cantores de Nuremberg, durante muito tempo, não foi interpretado em Israel, até que alguns anos atrás, a rádio oficial daquele país transmitiu uma versão integral de Tristão e Isolda. Paiva poderia ter citado um caso semelhante ocorrido na Alemanha, onde um dos poemas sinfônicos mais conhecidos de Franz Liszt, Os prelúdios, não era interpretado pelo fato de um trecho da obra ter servido de característica musical do noticiário cinematográfico alemão durante a Segunda Guerra Mundial. O escritor cita outros casos, inclusive um bastante ridículo, aquele que terminou impedindo, pela ação de um grupo de extremistas, em Delaware (EUA), uma encenação da ópera Aida, de Verdi, sob a alegação de ser a obra uma apropriação cultural, pois a ação transcorre no Egito. Paiva ainda lembra em sua crônica que Charlie Parker, Thelonious Monk e Miles Davis veneravam o russo Igor Stravinski, algo que o autor de certa forma utiliza para ironizar o recente cancelamento de Tchaikovsky por causa da agressão à Ucrânia.

Por que iniciar uma coluna de cinema falando de tal tema? É que Paiva escreveu sobre ele por sugestão de uma cena do filme Tár, de Tony Field. Este filme, como se sabe, é um dos mais elogiados dos últimos tempos e há algumas semanas foi lançado em várias cidades brasileiras, lançamento do qual Porto Alegre, que no passado não ficaria excluída, ficou fora, certamente porque distribuidores e exibidores acreditaram que aqui não haveria público suficiente para tal tipo de filme. O filme é sobre uma maestra, titular da Filarmônica de Berlim, mas não se restringe a ser uma obra apenas sobre música. Trata de outros temas, também, mas mostrando igualmente que tal arte é fundamental no processo de conhecimento do ser humano. Uma cena é destacada por Paiva em sua crônica. Trata-se de uma discussão entre a regente e um aluno de uma geração mais jovem, que procura desvalorizar a música de Bach, alegando ter sido o compositor um machista por ter tido duas dezenas de filhos. É um fato o número de filhos. Alguns deles, por sinal, também entraram na história da música do Ocidente. E, como é notório, o autor de A Paixão Segundo São Mateus não tinha um comportamento exemplar no trato com autoridades municipais da época, chegando mesmo a travar lutas corporais com algumas delas. A protagonista tenta convencer o aluno de que tal visão é errônea e prejudicial à compreensão de uma obra de arte. Na verdade, é possível dizer, que a complexidade do tema requer muito mais atenção do que manifestações tão pobres como a do aluno do filme.

Tudo isso faz lembrar uma crônica de Otto Maria Carpeaux sobre Aldous Huxley. O escritor britânico havia dito numa entrevista que sua leitura predileta era a Enciclopédia Britânica e que, para ser um bom escritor, era necessário ser portador de virtudes como a bondade. Carpeaux então concluía que Huxley ainda não tinha chegado à letra V de sua publicação favorita, pois lá encontraria o nome de François Villon, "vagabundo, sacrílego e assassino" e, como lembra o autor da História da Literatura Ocidental, um dos maiores poetas da língua francesa. O caso Villon não é único. Carpeaux poderia ter citado, deixando a admiração de Huxley pela Britânica, muitos outros casos. Todos nós, ligados ao cinema, testemunhamos recentemente muitas manifestações iradas contra alguns cineastas, acusados de comportamento inadequado, alguns tendo a carreira prejudicada e obras atacadas e até mesmos seus admiradores criticados. É que, nos tempos atuais, não apenas os filmes, com as exceções de sempre, perderam o interesse pelas complexidades humanas e preferiram a ofensa marcada por impulsos primitivos e, portanto, desprovidos de lucidez.