Premiações

Todos aqueles que abandonaram o Oscar depois de uma série de demonstrações de compromisso com obras praticamente inqualificáveis e trabalhos que transitam entre a ingenuidade e a mediocridade, como, por exemplo, A forma da água, para ficar apenas neste título, têm agora motivos para se vangloriar de tal afastamento. É quase inacreditável que um filme como Babilônia fique fora de uma relação de dez indicados ao prêmio de melhor filme e no seu lugar entre Top Gun: Maverick. Como já foi amplamente divulgado, a premiação da Academia hollywoodiana tem perdido a cada ano mais espectadores, o que é amplamente justificado pela pobreza do espetáculo. As tentativas de internacionalizar a festa com a inclusão de expressivas produções estrangeiras na categoria principal, como acontece neste ano com uma ótima refilmagem de Sem novidade no front, é uma evidência, também, do declínio da produção norte-americana de cinema, que já foi muito expressiva e hoje tem poucos cineastas que merecem a inclusão entre os mais representativos A vexatória cena ocorrida na edição passada foi um sinal revelador de uma época dominada pela mediocridade e que tem encontrado no cinema dos últimos anos, sob o silêncio obsequioso de grande parte da crítica, espaço bem amplo. E houve também o episódio de ter sido anunciado como vencedor o filme errado, pois o responsável pela ação no palco estava mais interessado em mensagens no celular.

Tudo o que tem acontecido é apenas o prolongamento de um processo que vem de longe. Basta ver o caso Chaplin. O cineasta, que Godard comparou a Da Vinci, pelo fato de o cinema dever quase tudo a ele, nunca teve um filme seu premiado. Só no final da vida é que recebeu um Oscar especial, o que deu origem, é importante reconhecer, a uma antologia notável formada pelas cenas mais expressivas de sua filmografia. Orson Welles também foi outro que nunca foi premiado, a não ser pelo roteiro de Cidadão Kane, prêmio dividido com Hermann Mankiewicz. E John Ford, que muitos consideram o maior cineasta americano, recebeu prêmios de direção, mas só uma vez, em 1941, um filme seu, Como era verde meu vale, obteve o prêmio principal. Stanley Kubrick, um dos gênios que utilizaram o cinema como forma de expressão, também foi ignorado. Vale lembrar que um crítico brasileiro, quando 2001: uma odisseia no espaço foi aqui lançado, em 1968, classificou aquela obra de "brincadeira de aeromodelismo", algo que prova de que a estultícia não se limita aos votantes que escolhem os premiados com o Oscar. E para não ficar apenas naquela premiação é bom lembrar que Hiroshima, Meu Amor passou em branco em Cannes, o mesmo acontecendo com Rocco e seus irmãos.

Entre os indicados ao Oscar este ano está o filme Tár, que tem sido visto como algo excepcional, uma joia rara numa época em que cada vez mais artes elaboradas são praticamente desprezadas pelos meios de comunicação. O filme tem por tema a carreira de uma maestrina de grande prestígio que enfrenta uma crise ao ver revelados traços de sua vida pessoal, numa fase em que está gravando uma integral das sinfonias de Mahler. O filme foi lançado na semana passada em algumas capitais brasileiras, mas aqui em Porto Alegre, cidade que antes era prestigiada pelos distribuidores pois tinha a fama merecida de possuir público expressivo para filmes como pelo dirigido por Todd Field, ficou de fora e até o momento em que escrevemos não tem lançamento marcado. É um sinal dos tempos e uma evidência de que certas manifestações de entusiasmo não encontram respaldo na realidade. A atriz Cate Blanchett vive o papel principal. É compreensível que entidades ligadas ao cinema olhem com simpatia para sucessos de bilheteria, pois o cinema afinal necessita de público. Mas o que não se justifica é que a inversão de valores predomine e que espetáculos limitados por uma visão apenas voltada para a arrecadação sejam considerados superiores a manifestações destinadas a falar com conhecimento de causa sobre uma época. A não ser que estejamos de volta ao tempo do culto à vida particular de astros e estrelas e à memorização de fichas técnicas apenas.