Exagero e superficialidade

Não é apenas pelas utilizações de recursos que permitem deformações no físico de atores que um filme como A baleia termina por ser dominado por uma atmosfera reveladora de que seu diretor, Darren Aronofsky, é daqueles que compensam a ausência de lucidez utilizando meios destinados a ocultar propostas que revelam a pequenez do que está sendo apresentado ao espectador. Assim, depois de ter transformado um espetáculo coreográfico num desfile de horrores e visto a maternidade ameaçada por uma turba de irracionais, o cineasta agora focaliza os últimos dias de um professor de literatura, deformado pela gordura severa, que abandonou a família ao descobrir sua homossexualidade e agora se defronta com as cobranças da filha, abandonada quando tinha oito anos, e da mulher, que se refugiou na bebida e nunca perdoou o marido. O filme, que é baseado numa peça de Samuel D. Hunter, não procura esconder suas origens e transcorre todo ele no apartamento onde vive o protagonista. E como o cineasta é daqueles que preferem explosões emocionais do que reflexões sobre a realidade, o resultado é um relato sempre conduzido pelo exagero, seja pela utilização de uma faixa sonora que apenas perturba pelo excesso e por um apego raramente abandonado a uma espécie de ritual que procura sempre no lugar da lucidez reveladora a utilização de explosões e agressividades verbais.

Há os que acreditam num cinema marcado por aquelas observações que terminam revelando a essência de determinados acontecimentos, sem recorrer à gritaria e ao discurso. Um exemplo maior e antológico pode ser encontrado em O pianista, de Roman Polanski. Trata-se da cena em que o oficial alemão encontra o pianista judeu num prédio abandonado, num cenário devastado pela guerra. Trata-se de uma cena que, além de admiravelmente conduzida e interpretada, revela a resistência humana diante da barbárie, que sempre teve a cultura como inimiga. O acontecimento, algo que realmente aconteceu, se fosse filmado por Aronofsky certamente seria pontuado por exclamações e muito barulho na faixa sonora. Polanski, ao contrário, prefere apenas uma peça de Chopin, o olhar do oficial e o esforço do pianista para revelar sua identidade. Ao mesmo tempo, um plano do motorista ao lado do carro, na rua, sem demostrar surpresa pelo som do piano, revela que o oficial costuma ir ao local, para voltar aos tempos em que o mundo ainda não tinha sido dominado pela loucura. Este é um exemplo da força da imagem cinematográfica, que não necessita de exageros e manifestações de ira, que podem ser encenadas, mas nunca encontrando a solidariedade do encenador.

Aronofsky aposta na palavra e não procura encontrar as causas do desconforto e da raiva. Prova disso é a figura da filha, que parecendo odiar a tudo e a todos, se expressa através de manifestações de ódio, o que pode ser compreendido, mas não visto de forma quase caricatural. Cinema é antes de tudo personagem, mas essa figura essencial tem de ser ligada a seu tempo. Têm aparecido recentemente manifestações críticas restritivas a Ruben Östlund pelo seu Triângulo da tristeza, acusando o cineasta de não gostar do ser humano. Na verdade, o cineasta sueco apenas expõe os sinais da agressividade humana cada vez mais visível e exposta claramente no noticiário de todos os dias. Aronofsky também a coloca em cena, mas não a liga ao mundo. Filma personagens isolados de seu tempo, embora notícias na televisão sejam registradas, mas sem relação com o que está acontecendo no apartamento. E algumas sugestões são desprezadas, pois não basta citar Melville e Whitman para conferir consistência ao que está sendo narrado. Mas uma cena, a da surpresa dos alunos diante da verdade exposta pelo professor, tem alguma força. De certa forma, tal cena revela que técnicas narrativas são meios e não fins. Pouco importa a técnica quando ela não é utilizada para criar personagens verdadeiros. Se é para falar em solidariedade, então é fundamental procurar algo que a exponha e não somente registrar o ódio e a inconformidade, e também lugares-comuns que levam a lugar nenhum. A não ser a um final tão grotesco quando inútil.