Ridículo revelador

Duas vezes vencedor do Festival de Cannes, a primeira com The square, a arte da discórdia, em 2017, e a segunda com este O triângulo da tristeza, no ano passado, Ruben Östlund, não apenas pelas Palmas de Ouro conquistadas, já pode ser visto como o novo grande nome do cinema sueco e também um dos grandes de todo o mundo. O cineasta, nascido em 1974, pertence, portanto, a uma geração que tem a difícil tarefa de suceder com competência e imaginação à que a antecedeu e da qual alguns ainda continuam em atividade. Seu cinema, que mescla humor e dramaticidade, lança um olhar crítico e mesmo devastador sobre uma civilização que avança em tecnologia e ao mesmo tempo revela falhas grosseiras em termos de comportamento. O cotidiano focalizado é marcado por uma grande crise, diante da qual o cineasta permanece atento e ao mesmo tempo produzindo documentos preciosos. No filme anterior, o cineasta olhava ao mesmo tempo para o ritual, encenado com sofisticação e destinado a valorizar o vazio e terminando com um regresso a barbárie. Agora ele amplia o seu campo de observação e, aos poucos, vai transformando o espaço filmado num cenário habitado por figuras que sintetizam por atitudes e palavras os valores atualmente cultuados, desde os sorrisos falsos até a hipocrisia, passando pela agressividade e culminando com aquela violência simbolizada pela pedra transformada em arma, num epílogo que não explicita apenas o ódio pois também focaliza o desespero de quem inutilmente corre em busca da salvação.

O filme começa com os ensaios de um desfile de modas, com destaque para o contraste entre expressões de dramaticidade e comicidade, que talvez sejam lembranças de uma coreografia de Pina Bausch. Eis um mundo em que os seres humanos parecem autômatos, uma forma que parece esconder a realidade, que logo a seguir, em três partes distintas, o diretor faz aparecer em toda a sua intensidade. São muitos os personagens, com destaque para o casal de modelos, quase sempre envolvidos em discussões superficiais e sem sentido, todos num cruzeiro de luxo, onde o mundo moderno se concentra e se revela inteiramente. A parte do filme dedicada à viagem é uma pequena obra-prima de humor, pela forma como sintetiza a loucura de um mundo que se aproxima do abismo. Desde o produtor de fertilizantes, que usa um termo mais agressivo para definir sua atividade, passando pelo fabricante de granadas, que fez sua fortuna graças às guerras localizadas que seguidamente acontecem pelo mundo, a comissária andrógina, a tripulação que por vezes tenta se intrometer na vida dos passageiros, a mulher que perdeu o senso da realidade e o capitão do navio que inutilmente tenta se afastar da loucura, todo esse conjunto resume uma crise ampla, profunda e que de tão forte parece invencível. É avassaladora tal crise, várias vezes sintetizada no filme, mesmo em momentos escatológicos que o cineasta não tem receio de filmar.

O realizador parece não esquecer nenhum detalhe. Na discussão entre um russo capitalista, que cita Ronald Reagan e Margaret Thatcher, e um americano marxista, que cita Marx e Lenin, ele realça contradições e modificações que refletem fracassos e crises. A Revolução de 1917 terminando com a criação de magnatas espalhados pelo mundo e um sistema vencedor convivendo, através de um comandante simbólico seduzido pela crítica ao capitalismo, com a contestação. Tal autoridade, contaminada pela loucura, também comete seus erros, atribuindo a Marx a máxima de Terêncio sobre a valorização de tudo o que é humano, que era, isso sim, uma das preferidas do autor dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Na terceira parte, quando a sociedade é confrontada e dominada por uma de suas peças controladas, o filme se aproxima da constatação de que agressividade não pode ser contida e que a revolta diante de distorções nem sempre é orientada pela lucidez. A sequência final, com o tema da pedra outra vez exposto, está ligada a um momento em que a violência é amplamente exercida, naquela vez contra um animal. Eis uma forma de definir um mundo não afastado do primitivismo e da brutalidade.