Ruptura e mutilação

Ao escolher um cenário que faz referência ao John Ford de Depois do vendaval (The quiet man), Martin Mcdonagh, o diretor de Os Banshees de Inisherin, parece também não ter esquecido alguns filmes de Ingmar Bergman. Mesclar esses dois gênios que se expressaram através do cinema certamente não seria uma tarefa fácil. A tonalidade festiva do primeiro e a dramaticidade do segundo - o cineasta cita Ford em entrevistas, mas não fala em Bergman - se mesclam durante uma narrativa que aos poucos vai adquirindo uma intensa dramaticidade e tornando mais clara as intenções do cineasta que, ao colocar a ação numa fictícia ilha irlandesa, procura falar de um tema claramente universal através de vivências de indivíduos um tanto rudes, mas tocados por elementos civilizatórios. Não é tarefa fácil, certamente, mas o cineasta, que tinha deixado boa impressão com Três anúncios para um crime, nos oferece agora outro filme que se destaca pelo inusitado da situação focalizada e por transformá-la em alegoria sobre a agressividade humana, em choque com os anseios de harmonia e convívio com a natureza. O cenário é primitivo, mas as criaturas que nele vivem refletem várias etapas da trajetória humana e mesmo da vida na Terra, desde os primeiros passos até inquietações e senilidades. Mcdonagh, que fez muito teatro, prefere, antes de tudo, acompanhar detalhadamente personagens reais, algo que faz detalhadamente em seu novo filme.

Uma amizade rompida sem maiores explicações é o tema a ser desenvolvido. Tal gesto de ruptura funciona como um elemento perturbador do cotidiano subidamente abalado de um dos personagens, aquele interpretado por Colin Farrell, homem simples que vive na companhia da irmã. Este personagem, praticamente sem horizontes e vida interior, sobrevive através de uma atividade limitada e exercida num espaço bastante reduzido, sem as luzes da imaginação e da fantasia. Vive com seus animais, aos quais é muito afeiçoado. Seu grande amigo, vivido por Brendan Gleeson, parece ter escondido do parceiro seus sonhos de deixar seu nome eternizado pela música. Ele chega a citar Mozart, errando o século e depois corrigido pela irmã do antigo parceiro de pub. É deste mundo, povoado por personagens cercados pela simplicidade, que o cineasta procura montar uma espécie de peça montada na natureza e tendo por objetivo focalizar tanto a solidão, como a tentativa de escapar, por parte de alguns, e, por outro lado, a aceitação de limites que isolam e aprisionam o ser humano. E certamente predomina esse sentimento de frustração, uma verdadeira aceitação de fronteiras esterilizantes.

O filme parece por vezes quase uma comédia, mas aos poucos a tempestade se aproxima, principalmente a partir do momento em que um dos personagens começa a mutilar aquela parte do corpo humano que Engels, numa página de sua Dialética da natureza, e Kubrick, em um antológico plano de 2001: uma odisseia no espaço, ressaltaram ser a ferramenta essencial. A automutilação acompanhada pelo filme não é apenas um ato de renúncia e desespero. É a agressividade assumindo em sua força mais nefasta, aquela que priva o indivíduo de algo essencial. A utilização do violino em tal situação transforma tudo numa caricatura dramática manchada de sangue. É por isso que a presença simbólica da morte, algo que aproxima o filme do universo de Bergman, antecipa o destino de uma civilização dominada pelo desespero diante das limitações confrontadas pelo enigma da eternidade. A guerra ao longe é também um símbolo dessa violência que separa pessoas e grupos. Uma das últimas imagens, aquela do amigo que se afasta enquanto o outro contempla o mar é uma síntese perfeita de um mundo fraturado. Mas ainda acontecem gestos de resistências como aquele do auxílio após a agressão de um policial e o da devolução do cão a seu dono. As imagens e situações do filme são eloquentes e sintetizam de forma perfeita sofrimentos, inquietações e perplexidades.