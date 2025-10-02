Mitsubishi Motors apresenta a série especial Triton Tarmac (foto principal)

Limitada a 140 unidades, a nova versão da picape é pensada para o uso sobre o asfalto e, por isso, abdica da tração 4x4. O modelo chega às revendas da marca custando R$ 254.990,00, prometendo conforto para rodar nas rodovias e robustez para encarar as áreas urbanas.

A Triton Tarmac traz detalhes diferenciados tanto no design interno quanto externo. Na dianteira, a grade é dividida em três partes e exibe acabamento em preto brilhante.

O conjunto óptico traz luzes de rodagem diurna e faróis em LED bem afilados. Logo abaixo, encontram-se as luzes de seta, o farol alto e os faróis de neblina, proporcionando um visual bastante moderno e arrojado.

As rodas diamantadas de 20 polegadas são maiores que as de 18 polegadas das demais variantes, conferindo mais imponência à picape. O veículo utiliza o chassi mais robusto já desenvolvido pela Mitsubishi Motors, que também se notabiliza pela ampla distância entre-eixos.

Para facilitar o transporte de cargas, a Triton Tarmac vem equipada com rack de teto, capota retrátil ajustável em três posições e rede organizadora, que permite acomodar objetos menores com mais segurança e minimiza o risco de danos. Também dispõe de estribo lateral, que auxilia o acesso à cabine, tanto para o motorista quanto para os passageiros.

No interior da série especial, o volante multifuncional de três raios conta com revestimento em couro. Isso, combinado ao revestimento em tecido escuro com textura de Alcântara, exclusivos da edição limitada, reforça a sofisticação da cabine.