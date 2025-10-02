Mitsubishi Motors apresenta a série especial Triton Tarmac (foto principal)

Limitada a 140 unidades, a nova versão da picape é pensada para o uso sobre o asfalto e, por isso, abdica da tração 4x4. O modelo chega às revendas da marca custando R$ 254.990,00, prometendo conforto para rodar nas rodovias e robustez para encarar as áreas urbanas.
A Triton Tarmac traz detalhes diferenciados tanto no design interno quanto externo. Na dianteira, a grade é dividida em três partes e exibe acabamento em preto brilhante.
O conjunto óptico traz luzes de rodagem diurna e faróis em LED bem afilados. Logo abaixo, encontram-se as luzes de seta, o farol alto e os faróis de neblina, proporcionando um visual bastante moderno e arrojado.
As rodas diamantadas de 20 polegadas são maiores que as de 18 polegadas das demais variantes, conferindo mais imponência à picape. O veículo utiliza o chassi mais robusto já desenvolvido pela Mitsubishi Motors, que também se notabiliza pela ampla distância entre-eixos.
Para facilitar o transporte de cargas, a Triton Tarmac vem equipada com rack de teto, capota retrátil ajustável em três posições e rede organizadora, que permite acomodar objetos menores com mais segurança e minimiza o risco de danos. Também dispõe de estribo lateral, que auxilia o acesso à cabine, tanto para o motorista quanto para os passageiros.
No interior da série especial, o volante multifuncional de três raios conta com revestimento em couro. Isso, combinado ao revestimento em tecido escuro com textura de Alcântara, exclusivos da edição limitada, reforça a sofisticação da cabine.
A versão Tarmac mantém o conjunto mecânico da linha Triton: motor turbodiesel de 2.4 litros, com dupla turbina, que entrega 205 cv de potência e 460,4 Nm de torque, associado ao câmbio automático de seis marchas com calibração adaptativa. A suspensão, projetada para oferecer conforto e estabilidade em qualquer tipo de terreno, é independente com duplos braços sobrepostos na dianteira e de eixo rígido com feixe de molas na traseira.
Com visual imponente, maior aptidão fora-de-estrada e acabamento premium, a motocicleta vem complementar a linha de modelos com motor de 400 cilindradas da marca. A novidade mira os consumidores que buscam aventura, estilo e liberdade sobre duas rodas.
No Brasil, a Scrambler 400 XC tem chegada prevista para o primeiro trimestre de 2026, com preço estimado de R$ 37.990,00. Os componentes voltados ao uso misto, além da suspensão de longo curso, para-lama elevado, protetores de mão e freios ABS com modo off-road são destaques.
O motor monocilíndrico de 398 cm3 da moto produz 40 cv de potência e 37,5 Nm de torque. A transmissão de seis marchas tem embreagem assistida, e o controle de tração comutável auxilia na segurança da pilotagem.
A Stellantis revelou que o Jeep Avenger será feito no Polo Automotivo de Porto Real (RJ), onde também são produzidos os veículos das marcas Peugeot e Citroën. O anúncio está alinhado aos investimentos de R$ 3 bilhões programados para a fábrica sul-fluminense até 2030, com a perspectiva de ampliar a produção local. O Polo Automotivo de Porto Real receberá, também, cinco novos fornecedores, dos quais dois já estarão instalados no parque fabril até 2026.
O novo programa Fiat por Assinatura disponibiliza condições especiais para locação de veículos zero-quilômetro da marca, que pode ser feita on-line ou na rede de concessionárias. Substituindo o Flua, a novidade permite a contratação de planos com 12, 24 ou 36 meses, com franquias de quilometragem de 1.000, 1.500 ou 2.000 quilômetros por mês. O valor mensal da locação varia de R$ 1.866,00 a R$ 3.299,00, dependendo da franquia e do modelo escolhido: Mobi Like, Argo Drive, Strada Endurance e Freedom cabine dupla, Toro Freedom, Pulse Audace e Fastback Audace, estes dois últimos com motor T200 Hybrid.