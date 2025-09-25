Híbrido leve, BMW X3 30 xDrive M Sport tem direção semiautônoma

A nova versão do SUV estreia no Brasil custando R$ 515.950,00, sendo equipada com motor 2.0 TwinPower Turbo de quatro cilindros, dotado de tecnologia mild hybrid de 48 volts, que gera 258 cv de potência e 400 Nm de torque. O câmbio automático de oito velocidades traciona as quatro rodas, graças ao sistema xDrive.

Visualmente, o BMW X3 tem uma aparência com linhas limpas e discretas, seguindo uma linguagem minimalista. Saias laterais diferenciadas e uma linha de teto que se estende até a traseira são as características distintivas da silhueta esportiva do modelo.

O interior combina funcionalidade, amplo espaço e acabamento premium. A tela de 12,3 polegadas do quadro de instrumentos forma uma ampla interface digital com a multimídia de 14,9 polegadas. O porta-malas de 570 litros pode chegar a 1.700 litros de capacidade com os bancos rebatidos.

O veículo vem recheado de recursos de auxílio à condução. O maior destaque fica para o assistente profissional de direção, que atua em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Já o assistente de estacionamento permite estacionar o veículo automaticamente, com a máxima precisão e segurança. Câmeras que exibem imagens do entorno do carro, em tempo real, na tela do sistema de navegação, também contribuem nas manobras.