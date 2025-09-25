Híbrido leve, BMW X3 30 xDrive M Sport tem direção semiautônoma

A nova versão do SUV estreia no Brasil custando R$ 515.950,00, sendo equipada com motor 2.0 TwinPower Turbo de quatro cilindros, dotado de tecnologia mild hybrid de 48 volts, que gera 258 cv de potência e 400 Nm de torque. O câmbio automático de oito velocidades traciona as quatro rodas, graças ao sistema xDrive.
Visualmente, o BMW X3 tem uma aparência com linhas limpas e discretas, seguindo uma linguagem minimalista. Saias laterais diferenciadas e uma linha de teto que se estende até a traseira são as características distintivas da silhueta esportiva do modelo.
O interior combina funcionalidade, amplo espaço e acabamento premium. A tela de 12,3 polegadas do quadro de instrumentos forma uma ampla interface digital com a multimídia de 14,9 polegadas. O porta-malas de 570 litros pode chegar a 1.700 litros de capacidade com os bancos rebatidos.
O veículo vem recheado de recursos de auxílio à condução. O maior destaque fica para o assistente profissional de direção, que atua em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.
Já o assistente de estacionamento permite estacionar o veículo automaticamente, com a máxima precisão e segurança. Câmeras que exibem imagens do entorno do carro, em tempo real, na tela do sistema de navegação, também contribuem nas manobras.
O X3 utiliza ainda um novo sistema operacional, que fornece serviços conectados como chamada de emergência inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real e portais de notícias e clima. Por meio do app My BMW, é possível trancar e destrancar as portas, climatizar a cabine, localizar o automóvel e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação.
As versões Live, Live Pack, Feel e You! agora têm a companhia da inédita configuração XTR. Os preços vão de R$ 74.990,00 a R$ 103.990,00.
Equipado com o motor 1.0 Firefly, o C3 XTR possui acabamentos e design exclusivos. Oferece também mais robustez e maior versatilidade para transitar em diferentes terrenos graças aos pneus de uso misto.
Um novo painel de instrumentos digital de sete polegadas e o ar-condicionado digital e automático estreiam nas versões You! e XTR. O interior do Citroën C3 2026 foi renovado com novos revestimentos nos bancos, apoio de braço para o motorista e painel escurecido.
A Audi do Brasil anunciou o alemão Sascha Sauer como seu novo CEO e presidente. Com uma carreira de mais de 28 anos na indústria automotiva, o executivo faz parte do Grupo Audi desde 1997, tendo liderado as operações da empresa na África do Sul nos últimos cinco anos. Ele terá a missão de conduzir a marca para um novo ciclo de crescimento no mercado brasileiro, priorizando o avanço de carros eletrificados.
Distribuidora de peças e acessórios para o setor automotivo no Sul e Sudeste do Brasil, a empresa gaúcha Vipes vem investindo no desenvolvimento de produtos com marca própria destinados a oficinas mecânicas. O mix contempla desde componentes elétricos, químicos e pneumáticos até peças de fixação, grampos automotivos e itens de manutenção pesada.
Esquentando o clima para as comemorações dos seus 50 anos no Brasil, que serão completados em 9 de julho de 2026, a Fiat prometeu o lançamento de um veículo novo por ano até o final desta década. Isso significa dizer que cinco produtos inéditos chegarão ao mercado nacional até 2030, revitalizando completamente o portfólio da marca.