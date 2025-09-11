GWM lança picape turbodiesel com garantia parcial de 10 anos

Dotada de motor 2.4 litros, tração 4x4 e transmissão automática, a Poer P30 combina força, capacidade de carga e conforto. O modelo está à venda nas versões Trail e Exclusive, com preços promocionais de R$ 220 mil e R$ 240 mil, respectivamente. A partir de 20 de setembro, estes valores sobem para R$ 240 mil e R$ 260 mil.

O design da picape apresenta linhas robustas, grade frontal imponente e faróis 100% LED. A carroceria mede 5.416 mm de comprimento, 2.107 mm de largura, 1.884 mm de altura e entre-eixos de 3.230 mm.

A caçamba, com capacidade para 1.248 litros, suporta até 1.018 quilos na versão Trail e 1.010 quilos na top de linha Exclusive. A tampa da caçamba possui amortecedores para abertura e fechamento com o mínimo esforço.

A cabine da Poer P30 conta com telas de alta resolução de 10,25 polegadas no quadro de instrumentos e de 14,6 polegadas na central multimídia, concentrando as funções de condução, navegação e conectividade. O console central incorpora três botões que acionam pontos de alimentação 12V para instalação de equipamentos.

O propulsor 2.4 turbodiesel entrega 184 cv de potência e 480 Nm de torque. Cerca de 50% do torque está disponível a apenas 1.000 rpm e 100% a 1.500 giros, o que favorece o uso urbano, o transporte de cargas e a rebocagem.

De nove marchas, o câmbio automático foi projetado para máxima eficiência, proporcionando condução suave, economia de combustível e desempenho consistente em todos os terrenos. A tração 4x4 oferece modos 2H, 4H e 4L (reduzida), e há bloqueio do diferencial traseiro para ampliar a desenvoltura off road.