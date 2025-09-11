GWM lança picape turbodiesel com garantia parcial de 10 anos

Dotada de motor 2.4 litros, tração 4x4 e transmissão automática, a Poer P30 combina força, capacidade de carga e conforto. O modelo está à venda nas versões Trail e Exclusive, com preços promocionais de R$ 220 mil e R$ 240 mil, respectivamente. A partir de 20 de setembro, estes valores sobem para R$ 240 mil e R$ 260 mil.
O design da picape apresenta linhas robustas, grade frontal imponente e faróis 100% LED. A carroceria mede 5.416 mm de comprimento, 2.107 mm de largura, 1.884 mm de altura e entre-eixos de 3.230 mm.
A caçamba, com capacidade para 1.248 litros, suporta até 1.018 quilos na versão Trail e 1.010 quilos na top de linha Exclusive. A tampa da caçamba possui amortecedores para abertura e fechamento com o mínimo esforço.
A cabine da Poer P30 conta com telas de alta resolução de 10,25 polegadas no quadro de instrumentos e de 14,6 polegadas na central multimídia, concentrando as funções de condução, navegação e conectividade. O console central incorpora três botões que acionam pontos de alimentação 12V para instalação de equipamentos.
O propulsor 2.4 turbodiesel entrega 184 cv de potência e 480 Nm de torque. Cerca de 50% do torque está disponível a apenas 1.000 rpm e 100% a 1.500 giros, o que favorece o uso urbano, o transporte de cargas e a rebocagem.
De nove marchas, o câmbio automático foi projetado para máxima eficiência, proporcionando condução suave, economia de combustível e desempenho consistente em todos os terrenos. A tração 4x4 oferece modos 2H, 4H e 4L (reduzida), e há bloqueio do diferencial traseiro para ampliar a desenvoltura off road.
Esse conjunto mecânico proporciona consumo de 9,5 km/l na cidade e de 10,6 km/l na estrada, segundo o Inmetro, permitindo autonomia de até 820 quilômetros. A garantia de fábrica de 10 anos abrange motor, transmissão, eixos, freios, caixa de direção e ar-condicionado - para os demais componentes, a cobertura fica em cinco anos.
O SUV compacto ganha inéditas tecnologias, novos acabamentos internos, mais conectividade e uma nova configuração. Os preços variam de R$ 119.990,00 a R$ 149.990,00, sem opcionais.
Novidade da gama, a versão Iconic traz um exclusivo quadro de instrumentos de 10 polegadas e alta resolução. O sistema openR link, de 10 polegadas, de série nas variantes Techno e Iconic e opcional na Evolution, entrega navegabilidade similar à de um smartphone e controle de diversas funções.
Disponível como opção no Kardian Techno e Iconic, a tecnologia My Renault abre uma gama de serviços adicionais, como monitoramento contra furto ou roubo, manutenção conectada, dashboard, localização, entre outros.
Frenagem autônoma e controle adaptativo de velocidade passam a ser de série nas versões Iconic e Techno e opcional na Evolution. Todas as variantes do carro são equipadas com motor turbo (125 cv de potência e 220 Nm de torque) e câmbio automático de seis velocidades e dupla embreagem - a Evolution também pode vir com transmissão manual de seis marchas.
A Volkswagen do Brasil aumentou em 50% suas exportações em 2025, com 83.696 veículos embarcados de janeiro a agosto deste ano - no mesmo período de 2024 foram 55.873. Só em agosto último, a montadora exportou 15.999 unidades, o que significou o melhor mês desde abril de 2018 (18.752 veículos). Para a Argentina, seu principal mercado externo, os embarques da Volkswagen tiveram aumento de 99% nos oito primeiros meses de 2025, em relação a igual período do ano passado.
Como parte da sua estratégia de crescimento na América Latina, o Iveco Group terá um novo centro de distribuição de peças na cidade brasileira de Pouso Alegre (MG). A empresa irá investir R$ 93 milhões em uma estrutura totalmente nova que ocupará um espaço de 20 mil metros quadrados, garantindo melhor atendimento para clientes e fornecedores.