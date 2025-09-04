Toyota faz sua estreia no segmento de vans no Brasil com a Hiace (foto principal)

Com 58 anos de história e seis gerações, o modelo soma mais de seis milhões de unidades vendidas em mais de 150 países. O veículo comercial começa sendo comercializado na versão Minibus, por R$ 364.990,00. As configurações Furgão, Ambulância e Refrigerada/Isolada chegarão ao mercado em novembro.

Desenvolvida para atender às necessidades de diferentes perfis de clientes, a van da Toyota tem altura de 2,28 metros, abaixo do vão livre costumeiro de garagens de edifícios comerciais e residências (2,40 m), facilitando o uso urbano. A Hiace Minibus oferece 15+1 lugares, com bancos reclináveis, saídas de ar-condicionado individuais no teto e uma última fileira rebatível, ideal para o transporte eventual de cargas e bagagens.

Seu design prima pela funcionalidade e robustez, apostando em vincos acentuados e ângulos retos. Para otimizar o espaço interno e aumentar o conforto a bordo, a carroceria adota capô alongado, solução que proporciona posição de dirigir semelhante à de um automóvel.

Na cabine, o painel foi projetado para facilitar o dia a dia de quem dirige, com inclinação que amplia a visibilidade. Quadro de instrumentos e central multimídia ficam em posição elevada, melhorando a ergonomia.

A van utiliza a base mecânica da picape Hilux, referência em confiabilidade e durabilidade. O motor 2.8 turbodiesel entrega 174 cv de potência a 3.400 rpm e torque de 449 Nm já a partir de 1.600 giros.

O câmbio automático de seis marchas, com opção de trocas manuais, traciona as rodas traseiras. A suspensão é McPherson com barra estabilizadora na dianteira e de feixe de molas com amortecedores telescópicos na traseira.

De recursos para segurança ativa, a Hiace tem assistente de partida em rampa e controles de tração e de estabilidade. Câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros auxiliam nas manobras.

Destinado ao uso comercial, o veículo foca em custo-benefício atraente para o proprietário. Suas três primeiras revisões são gratuitas e há valores fixos da quarta à sexta (R$ 1.199,00 cada), todas realizadas a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros. A garantia de fábrica pode ser estendida por até 10 anos, desde que as manutenções programadas sejam feitas na rede autorizada da Toyota após o término dos cinco anos de cobertura padrão.

Rumo ao Oriente Médio

A Stellantis iniciou a exportação do Jeep Commander fabricado no Brasil para mercados do Oriente Médio, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Catar, Kuwait e Bahrein. Até o final de 2025, mais de 500 unidades serão embarcadas para esses destinos.

Nova geração

A Audi do Brasil anunciou a produção da nova geração do Q3 em sua planta de São José dos Pinhais (PR), a partir de 2026. O complexo industrial está em reformas, com instalação de novos equipamentos e adaptação da infraestrutura, para poder fabricar o veículo.

Garantia ampliada

A Mercedes-Benz informou que todos seus automóveis vendidos no Brasil, a partir do ano/modelo 2025/2026, passam a vir com quatro anos de garantia.

Volkswagen traz o Golf GTI de volta ao mercado nacional (foto)

Após um hiato de ausência, o hatchback esportivo retorna ao Brasil na versão mais potente da sua história. Em nova geração, batizada de Evo4, o motor 2.0 turbo de quatro cilindros EA888 entrega 245 cv e 369,5 Nm de torque - 15 cv a mais que o modelo anterior.

O VW Golf GTI possui câmbio de dupla embreagem (DSG) de sete marchas, com tempo de resposta 13% menor. As suspensões, dianteira McPherson e traseira Multilink, atuam com um diferencial eletrônico de deslizamento limitado para uma distribuição de tração aprimorada, maior aderência em curvas e precisão na direção.