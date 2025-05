No primeiro trimestre, a Iveco obteve um desempenho expressivo no segmento de caminhões na América Latina, com crescimento de 61% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2024. No Brasil, a marca foi a que mais evoluiu em participação de mercado entre janeiro e março de 2025, com um aumento de 32% nos emplacamentos frente a igual período do ano anterior.