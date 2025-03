Ford Pro inicia a operação de oficina volante no Brasil

Batizada de Serviço Móvel, a iniciativa da marca é inédita no País para o segmento de veículos comerciais leves, no qual a agilidade é essencial para a produtividade dos negócios. A oficina volante é montada em uma van Transit, que se desloca até o endereço do cliente para realizar a manutenção do seu veículo ou frota, com ganho de tempo e eficiência.

O Serviço Móvel é capaz de atender vários veículos no mesmo dia e supre cerca de 80% das necessidades de manutenção mais comuns, como trocas de óleo, filtros, fluidos, lâmpadas, limpadores de para-brisa, freios e bateria; rodízio de pneus; escaneamento e diagnóstico; e atualização de software. Os preços são os mesmos das oficinas nas concessionárias, e para atendimento a até 30 km de distância não há taxa adicional de deslocamento - a solicitação pode ser feita por meio do aplicativo FordPass, do site Agenda Ford ou das concessionárias, que devem ser contatadas diretamente para distâncias maiores.

Neste primeiro momento, o Serviço Móvel da Ford Pro está funcionando em nove concessionárias, localizadas em cidades com maior concentração de frotas: São José do Rio Preto, Guarulhos e São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Salvador e Lauro de Freitas (BA), Belém (PA), Goiânia (GO), Curitiba (PR) e Brasília (DF). Em breve, os municípios gaúchos de Santa Maria, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul também contarão com a novidade.