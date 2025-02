Novo Aceman chega ao Brasil e coloca a Mini em segmento inédito

Primeiro carro da marca concebido para ser 100% elétrico, o modelo vem com a missão de conquistar novos clientes, se posicionando entre o Mini Cooper e o Mini Countryman. O Aceman está à venda em duas versões, que se diferenciam pela potência e autonomia: E, que custa R$ 254.990,00; e SE, cujo preço é de R$ 304.990,00.

No caso do Aceman E, a motorização elétrico fornece 184 cv e torque de 290 Nm, acelerando o veículo de zero a 100 km/h em 7,6 segundos. Sua bateria de 42,5 kWh de capacidade permite um alcance de até 253 quilômetros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Inmetro.

O Aceman SE, por sua vez, dispõe de 218 cv e 330 Nm, indo de zero a 100 km/h em 7,1 segundos. Com 54,2 kWh de capacidade, sua bateria possibilita percorrer até 270 quilômetros com uma carga única de energia.

A eletrônica embarcada no automóvel inclui 12 sensores ultrassônicos e quatro câmeras de visão 360 graus. Os recursos dão suporte aos sistemas de auxílio ao motorista, como o assistente de manutenção de faixa, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral, câmera de visão traseira e piloto automático adaptativo.

Visualmente, o Aceman apresenta superfícies contínuas que destacam as cores expressivas da carroceria. O caráter versátil e aventureiro é dado pelas barras de teto e rodas de 18 polegadas.

Com design exclusivo, os faróis de LED têm elementos de luz diurna que podem ser alternados entre três modos diferentes. Na parte traseira, de arquitetura horizontal, as lanternas exibem três gráficos distintos.

No interior, a grande atração é o display central circular com tecnologia OLED. Com um diâmetro de 240 mm e extremamente plano, o visor possui uma "película" de vidro de alta qualidade, oferecendo controle de todas as funções do veículo.