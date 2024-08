Batizado de BZRT - Bus Zero Rapid Transit -, o ônibus estará disponível como articulado ou biarticulado e será produzido na fábrica da marca sueca em Curitiba (PR), que será base de exportações para mercados que demandam modelos de alta capacidade, avançada tecnologia e zero emissões em seus sistemas de transporte de passageiros.

Projetado para receber carrocerias de até 28 metros e com capacidade para levar até 250 passageiros, o BZRT é o maior veículo elétrico do mundo. O chassi possui dois motores elétricos de 200 kW cada, totalizando 400 kW, o equivalente a 540 cv de potência. Conta também com uma caixa de câmbio automatizada de duas velocidades.

A depender da demanda de cada cidade, o ônibus BZRT pode vir com seis ou oito baterias. Isso significa até 720 kWh de capacidade e autonomia de até 250 quilômetros. O tempo de recarga total varia entre duas e quatro horas, dependendo do tipo e potência da estação de carregamento. O veículo poderá ainda ter uma opção de carregador no teto da carroceria para recargas rápidas em terminais BRT.