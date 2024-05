Volkswagen atualiza o T‑Cross por fora e por dentro

Com design externo reestilizado e melhorias no acabamento interno, a linha 2025 do SUV compacto estreia nas concessionárias da marca em junho. O modelo não sofreu aumento de preços e está disponível em três versões: 200 TSI, Comfortline e Highline, com respectivos preços de R$ 142.990,00, R$ 160.990,00 e R$ 175.990,00.

O novo visual inclui um conjunto de iluminação inédito. A partir de agora, todas as configurações saem de fábrica com faróis e assinatura luminosa diurna 100% de LED. As lanternas traseiras também são totalmente em LED, interligadas por um filete luminoso. Ainda são novos a grade dianteira, os para-choques e as rodas.

Na cabine, o formato do painel está mais elaborado. Foram adotados novos acabamentos e superfícies, contemplando revestimentos suaves ao toque, tecidos e costuras pespontadas. A central multimídia com tela de 10,1 polegadas agora tem conceito semiflutuante.

Os motores 200 TSI (presente na versão 200 e Comfortline) e 250 TSI (da Highline) sempre são atrelados ao câmbio automático de seis velocidades. Em termos de segurança, o sistema de frenagem autônomo de emergência com reconhecimento de pedestre estreia em todas as variantes.

O T-Cross Highline oferece como opcional o pacote "ADAS", que inclui estacionamento automático, detector de ponto cego com assistente traseiro de saída de vaga e controle ativo de mudança de faixa. Controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência com detector de pedestre, controles de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampas e seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina) são equipamentos de série em todas as configurações do carro.

"Ao longo dos últimos cinco anos, o T-Cross caiu no gosto do consumidor, tornando-se um sucesso de vendas. Desde o seu lançamento, foram comercializadas mais de 320 mil unidades, e o modelo liderou o segmento em 2023", comenta Ciro Possobom, CEO da Volkswagen.