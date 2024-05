Novo Chevrolet Trailblazer 2025 alia força, robustez e conforto

O SUV compartilha a estrutura com a nova S10, o que significa que incorporou todas as recentes inovações da picape, incluindo um novo motor turbodiesel e o cockpit virtual, composto pelo painel digital e a central multimídia MyLink. Sua configuração de carroceria sobre chassi garante a robustez que se espera de um veículo off road.

O propulsor Duramax 2.8 turbodiesel, de nova geração, fornece agora 207 cv de potência e 509,6 Nm de torque. Junto dele vem uma nova transmissão automática de oito velocidades, com regulagens específicas, o que se traduz em acelerações lineares, fortes retomadas e trocas de marcha mais suaves. Além disso, o consumo foi otimizado, ficando até 12% menor, segundo o Inmetro.

Enquanto a S10 tem suspensão traseira com feixe de molas, própria para suportar carga, o novo Trailblazer adota suspensão traseira do tipo multilink, que proporciona maior comodidade para o transporte de pessoas. Amortecedores hidráulicos sofreram recalibração e toda a geometria foi revisada, incluindo bitolas alargadas. A direção elétrica ganhou novos pontos de fixação, o que reduziu o nível de vibração no volante e deixou as respostas mais diretas.

O SUV da Chevrolet passa a vir com painel digital configurável de oito polegadas e com o último desenvolvimento da central multimídia MyLink de 11 polegadas. Agrega ainda carregador por indução, tomada 12V e portas USB dos tipos A e C.

O novo Trailblazer será vendido a partir de meados de maio, em versão única, a High Country, que substitui a Premier. Mesmo como modelo 2025 e com os aprimoramentos, o preço foi mantido o mesmo pela Chevrolet: R$ 368.550,00.

Entre seus recursos de série, estão faróis de LED, alertas de colisão frontal, de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro, frenagem automática com detecção de pedestres, farol alto automático, controle eletrônico de oscilação de reboque, entre outros. Inéditos elementos cromados aparecem na nova grade, nos para-choques, frisos e retrovisores. Capô, para-lamas, rodas e acabamento das lanternas e portas também foram atualizados.

"A principal qualidade do novo Trailblazer é ser um veículo pronto para tudo, com novas soluções de engenharia que elevam principalmente o nível de conforto e dirigibilidade", diz Paula Saiani, diretora de marketing de produto da General Motors América do Sul.

Cockpit virtual combina o quadro de instrumentos digital e a tela do sistema multimídia