As inéditas motocicletas Street Glide e Road Glide contam com um novo motor, sendo mais potentes, confortáveis e leves, repletas de tecnologia de ponta, incluindo um novo sistema de infoentretenimento. Tudo isso emoldurado por um novo design. A estreia no mercado está prevista para meados deste ano.

O atualizado propulsor Milwaukee-Eight 117 recebeu um novo sistema de refrigeração, que melhora o fluxo de admissão e escapamento para aumentar o desempenho. Modos de pilotagem selecionáveis - Road, Sport, Rain and Custom - controlam eletronicamente as características de desempenho das motos estradeiras.

A aerodinâmica aprimorada amplia o bem-estar do piloto, reduzindo a vibração do capacete em altas velocidades. O assento em peça única e novo formato, com materiais acolchoados, eleva o conforto em viagens de longa distância. Uma tela sensível ao toque colorida de 12,3 polegadas substitui todos os instrumentos analógicos e a maioria dos interruptores.