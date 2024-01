Audi lança o inédito SQ8 Sportback e-tron no mercado brasileiro

O veículo é a variante esportiva do Q8 e-tron e está disponível por R$ 834.990,00, na modalidade de venda direta. Equipado com três motores elétricos, dois traseiros e um dianteiro, o SUV conta com 503 cv de potência e 973 Nm de torque - o maior de toda a linha da marca no País.

O SQ8 Sportback ganhou uma nova bateria de alta tensão com célula química avançada, tendo a sua capacidade elevada em 20% em relação à anterior, passando de 95 kWh para 114 kWh. A capacidade de carregamento aumentou 20 kW, para 170 kW, permitindo recarga de até 80% em apenas 31 minutos. A autonomia atinge 296 quilômetros, segundo o Inmetro.

A tração integral quattro se adapta de forma automática aos diferentes tipos de piso, enquanto a suspensão pneumática proporciona uma condução segura e silenciosa. Diferentes modos de condução ajustam a dinâmica e os parâmetros de direção ao gosto do motorista.

As dimensões do veículo são 4.915 mm de comprimento, 2.189 mm de largura, 1.619 mm de altura e 2.928 mm de entre-eixos. A capacidade do porta-malas traseiro é de 528 litros e, do dianteiro, de 60 litros.

O novo SQ8 Sportback e-tron adota a mais recente linguagem visual da Audi, com elementos que tornam o estilo externo ainda mais arrojado. Na cabine, o foco se concentra em tecnologia, entretenimento e conforto, elevado pelo melhor isolamento acústico e pelos acabamentos ainda mais nobres.

Entre os atributos de série do modelo, vale listar o teto solar panorâmico, as entradas de carregamento nos dois lados da carroceria, controle de cruzeiro adaptativo, câmera 360 graus e estacionamento automático, faróis Matrix LED e monitores de ponto cego, tráfego reverso e de saída da cabine.