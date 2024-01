Discovery de sete lugares agora é eletrificado

O modelo da Land Rover está disponível no Brasil em sua linha 2024, por encomenda, na versão Metropolitan, ao preço de R$ 759.300,00. Seu motor a diesel de 300 cv possui tecnologia híbrida leve e vem acoplado a um câmbio automático de oito velocidades.

No exterior do veículo, chamam a atenção as novas pinças de freio na cor preta, o teto panorâmico e as novas rodas diamantadas de 22 polegadas. O porta-malas é elétrico, com abertura por gesto.

No interior, há diversos acabamentos em couro, volante aquecido e sistema de pré-condicionamento do ar. A terceira fileira de bancos oferece ajustes elétricos e quando rebatida, junto com a segunda fileira, libera uma capacidade de armazenamento de 1.794 litros.

A tração integral e a tecnologia Terrain Response 2 são de série, fazendo com que o Discovery seja capaz de rodar nos mais diversos tipos de terreno. Câmeras possibilitam ao motorista visualizar o caminho logo à frente do capô, facilitando as aventuras off road.

"O Discovery 2024 eletrificado combina o melhor dos mundos, com versatilidade para desbravar terrenos difíceis, luxo e conectividade a bordo para todos os ocupantes, incluindo os dois últimos assentos da versão 7 lugares, e muito conforto para viagens e expedições mais longas", diz Gustavo Coura, responsável de produto da marca Land Rover.