Renault revela a nova linhagem do bem-sucedido comercial leve Master

Lançada em 1980, líder histórico do mercado europeu na categoria, vendida em mais de 50 países e presente na América do Sul desde 1990, a van está chegando à sua quarta geração. O design reestilizado confere robustez e modernidade à carroceria, cujas proporções foram estabelecidas para otimizar o espaço interno, seja para carga ou passageiros.

A eficiência aerodinâmica também mereceu atenção especial, com redução de mais de 20% do coeficiente de arrasto. Para atingir este resultado, contribuíram o capô mais curto, o para-brisa avançado e inclinado, o formato dos retrovisores, as entradas de ar no para-choque frontal, a parte traseira mais estreita e a inclinação do teto.

Quatro opções de motores a diesel podem equipar o Renault Master, com potências de 105 cv, 130 cv, 150 cv e 170 cv. A transmissão pode ser manual ou uma nova - e extremamente eficiente - automática de nove velocidades.

A van também conta com versões 100% eletrificadas. Estão disponíveis dois propulsores elétricos, um de 96 kW e outro de 105 kW de potência, ambos entregando 300 Nm de torque. Para o primeiro, uma bateria de 40 kWh garante 180 quilômetros de autonomia, enquanto o segundo é acionado por uma bateria de 87 kWh, que permite mais de 410 quilômetros de alcance.

O novo Master traz diversos dispositivos avançados de auxílio ao motorista. Entre os principais estão o sistema de estabilização de vento lateral, a frenagem automática de emergência e o assistente de reboque.

Previsto para estrear no segundo trimestre de 2024, o veículo comercial oferecerá uma gama completa para atender todas as necessidades de clientes profissionais. Serão 20 diferentes configurações, de 11 a 22 metros cúbicos de volume, com maior abertura da porta lateral e maior comprimento de carga.