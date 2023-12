Novo McLaren GTS tem desempenho e preço superlativos

Substituto do GT, o inédito modelo foi projetado para proporcionar excelência dinâmica e pilotagem empolgante, além de conforto de rodagem e refinamento. A McLaren São Paulo já está recebendo encomendas do superesportivo, que custa a partir de R$ 2,9 milhões, com as primeiras entregas previstas para 2024.

O motor central V8 biturbo de 4.0 litros do GTS teve a potência elevada para 635 cv a 7.500 rpm - 15 cv a mais do que no GT, oriundos de um processo de combustão mais agressivo e do tempo de ignição revisado. Toda essa "cavalaria" faz o novo McLaren acelerar de zero a 100 km/h em 3,2 segundos e à velocidade máxima de 326 km/h.

Pesando somente 1.520 quilos (10 kg a menos do que o GT), o GTS é o carro mais leve de sua classe e possui a melhor relação peso-potência: 2,3 kg/cv. Grande parte deste resultado se deve ao chassi monocoque superleve, construído em fibra de carbono.

Ajuste do sistema de direção eletro-hidráulico, suspensão com amortecedores reguláveis com controle proativo de série e os poderosos freios em fibra de carbono são todos atributos exclusivos do GTS. Estes sistemas potencializam o comportamento dinâmico, com equilíbrio e agilidade priorizadas, mas sem prejudicar o conforto ao rodar.

Uma estrutura superior traseira dentro do monocoque permite a criação de um amplo e versátil espaço para bagagem, atrás da célula de passageiros. Com capacidade de 420 litros, essa área de carga é complementada pelo armazenamento de 150 litros sob o capô do automóvel, somando 570 litros no total.

A cabine agrega luxo e refinamento à elevada performance do supercarro. Aconchegante para jornadas de longa distância, o habitáculo ao mesmo tempo acentua as sensações que o motorista experimenta ao volante.

"O novo GTS oferece uma incomparável mescla da performance e dinâmica de condução com requinte e praticidade. Este é um carro com o autêntico DNA de corrida da McLaren, mas com várias outras possibilidades", destaca Michael Leiters, CEO da McLaren Automotive.