Posicionado entre o E-Hybrid e o Turbo E-Hybrid, o novo Cayenne S E-Hybrid busca equilibrar utilidade no dia a dia e desempenho notável. Oferecido no mercado nacional nas carrocerias SUV e SUV Coupé, com respectivos preços de R$ 735 mil e R$ 765 mil, o modelo tem as primeiras entregas previstas para o primeiro semestre de 2024.