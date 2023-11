Mercedes-Benz EQE SUV une eletrificação, luxo e versatilidade

Produzido nos Estados Unidos e disponível no Brasil pelo preço de R$ 698.900,00, o modelo é uma variante do sedã EQE. Quarto veículo que utiliza a nova plataforma totalmente elétrica da marca, o EQE SUV conta com um motor de 245 cv de potência no eixo traseiro.

A bateria de íons de lítio, distribuída em 10 células, possui uma capacidade energética de 89 kWh, propiciando uma autonomia de até 367 quilômetros com uma carga, de acordo com a metodologia do Inmetro. O sistema de recarga está localizado acima do eixo traseiro. A Mercedes-Benz emite um certificado de garantia para a bateria: 10 anos ou 250 mil quilômetros com uma capacidade residual definida.

O chassi do novo EQE SUV possui suspensão de quatro braços na frente e uma independente multilink na traseira, com sistema pneumático de amortecimento ajustável, que permite aumentar a distância em relação ao solo em até 30 milímetros. As rodas traseiras são direcionais, com ângulo de esterçamento de 10 graus.

A tecnologia digital dos faróis adapta constantemente o facho de luz de acordo com as condições de iluminação da estrada, a situação do tráfego e o clima. Funcionando como um projetor, calcula o brilho de cada pixel individualmente em tempo quase real - são mais de um milhão de pixels por farol.

A segurança ativa está representada por recursos como a assistência ativa de frenagem, manutenção de faixa de rodagem e estacionamento autônomo com câmera de ré (360 graus). O status e a atuação dos sistemas são exibidos em uma tela no quadro de instrumentos.

Tela central do sistema multimídia Mercedes-Benz User Experience mede 12,3 polegadas